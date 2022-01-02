Как научиться подтягиваться новичку: простой трюк от тренера

Подтягивание – одно из важнейших упражнений для работы над своим телом. И если ты новичок, тебе однозначно понадобится эта хитрость от звездного тренера.

В новом видео на канале Athlean-X, звездный тренер Джефф Кавальер рассказывает о том, как любой мужчина с любым уровнем подготовки и способностями может улучшить свои подтягивания. Особенно актуален этот секрет для тех, кто с подтягиваниями вообще не имел дела.

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Как делать больше подтягиваний новичку

Даже если вы не можете делать подтягивание сейчас, есть механический дроп-сет для подтягивания,

– объясняет тренер.

Он делится на три части: подтягивание к перекладине, удержание себя над перекладиной, опускание назад вниз.

Каждое из этих движений требует мышечного сокращения разного типа:

концентрическое при подъеме,

изометрическое, чтобы удерживать тело на месте,

а также эксцентрично при спуске.

По словам Кавальера, необходимо просто удерживать себя возле перекладины в удобном положении настолько долго, насколько это возможно. Это позволит тебе набрать изометрическую силу. Потом, когда опускаешься, постарайся делать это контролируемым и медленным образом. Это позволит добиться эксцентричного сокращения мышц.

По мере того как ты наращиваешь и то, и другое, твоя способность выполнять концентрическое подтягивание улучшится. Тебе не нужно уметь делать подтягивание сейчас, чтобы выполнять большее количество повторений или набрать больше силы,

– говорит он.

Смотри на видео, как правильно выполнять подтягивание:

Если же ты уже умеешь подтягиваться, то ты все равно можешь использовать те же механизмы дроп-сета. Все для того, чтобы развить концентрическую, изометрическую и эксцентрическую силу, а также улучшить свои показатели.

Кавальер также поделился дополнительным советом о том, как усовершенствовать технику подтягиваний. К примеру, если ты сгибаешь ноги в коленях, ты, вероятно, создашь утечку энергии в подтягивании.

Чтобы подтягиваться правильно, тебе необходимо иметь жесткость во всем теле. Вытяни пальцы ног, выпрями колени, напряги ягодицы. Получи то напряжение в нижней части тела, которое создаст жесткость туловища и позволит чувствовать себя гораздо лучше,

– подчеркивает тренер.

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью можно не только полюбить подтягивания, но и добиться успеха во время их выполнения. Работай над собой, а также над своим телом, чтобы становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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