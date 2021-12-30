Ими поделился фитнес-тренер Дэниел Энтони. Самое ценное в этом комплексе, что для его выполнения тебе нужны только гантели. А значит, ты можешь заниматься как дома, так и в тренажерном зале. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!
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Привет, ребята! Вот убийственная тренировка груди и спины, которую вы можете попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы,
– говорит тренер.
Как накачать грудь и спину – комплекс упражнений
Скручивание гантелей на наклонной скамье
- Тебе нужно выполнить 3 подхода по 12 повторений.
Тяги гантелей
- Выполняй 3 подхода по 8 повторений.
Махи на тросе / Диагональный подъем гантели
- Тебе нужно сделать 3 подхода по 12 повторений на каждую руку.
Тяга гантелей на наклонной скамье
- Следует выполнить 3 подхода по 8 повторений с каждой стороны.
Махи над грудью на наклонной скамье
- Тебе нужно сделать 3 подхода по 12 повторений.
Подъем гантелей в присяде
- Следует выполнять 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
"Вот вам, ребята, удивительная тренировка для груди и спины, которую стоит попробовать", – говорит он.
Мы рекомендуем попробовать выполнять эти упражнения, если хочешь накачать мышцы груди и спины. Добавь своему телу желаемый рельеф, который позволит тебе не останавливаться на достигнутом результате.
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Текст публикации Дэниела Энтони:
Привет, парни! Вот убийственная тренировка груди и спины, которую вы можете попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы.
Упражнение 1: Скручивание гантелей на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений
Упражнение 2: Тяга гантелей – 3 подхода по 8 повторений
Упражнение 3: Раскачивание на тросе – 3 подхода по 12 повторений (каждая сторона)
Упражнение 4: Тяга гантелей на наклонной скамье – 3 подхода по 8 повторений (на каждую сторону)
Упражнение 5: Махи над грудью с гантелями на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений
Упражнение 6: Подтягивание гантели в присяде – 3 подхода по 10 повторений (на каждую сторону)
Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для груди и спины, которую стоит попробовать.