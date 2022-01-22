Как не нужно носить черные джинсы: распространены ошибки большинства мужчин

Черные джинсы в последнее время стали очень популярными. И здесь нет ничего удивительного, ведь они идеально сочетаются не только со стилем casual, но могут освежить деловой образ.

Но, как оказалось, большинство мужчин допускают ошибки при ношении черных джинсов. И именно на них мы заострим наше внимание. Все для того, чтобы ты всегда был на высоте и чувствовал себя максимально уверенно.

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1. Ты носишь их без всякого ухода

То есть ты веришь, что цвет джинсов дает тебе абсолютную свободу сидеть, где хочешь, вытирать об них руки и делать другие подвиги, в уверенности, что никто другой этого не заметит или что это не может иметь последствий для одежды. Во всем этом есть толика правды, но не злоупотребляй тем, что джинсы черного цвета.

Помни о надлежащем уходе. Он позволит не только сохранить внешний вид джинсов, но и продлить срок службы.

2. Твоя креативность очень ограничена

Ладно. Total-black всегда может быть спасительной соломинкой. Но тебе не нужно все унифицировать в этом цвете. Пусть джинсы станут изюминкой твоего образа. А достичь этого можно только при условии, что остальная одежда будет другого цвета.



Не стоит ограничиваться только total-black / Фото JACQUELINE BRANDWAYN

3. Ты их не стираешь

Да, мы уже говорили о том, что на черных джинсах не так заметны следы грязи. Но это не значит, что можно их не стирать месяцами при ежедневном ношении. Помни о том, что стирка позволяет не только избавляться от пятен и неприятного запаха, но и держать волокна в "тонусе".

Главное – стирать джинсы при оптимальной температуре. Она указана на бирке.

4. Ты стираешь их слишком часто

Это тоже настоящее преступление. Помни, что каждый раз, когда ты бросаешь их в стиральную машину, это еще один шаг к прощанию с цветом. Напоминаем, что джинсы не нужно стирать чаще двух раз в месяц. Исключения следует делать при тех условиях, когда нужно избавиться от грязи или какого-то не слишком приятного аромата.

Совет: используй специальное жидкое средство для черной одежды, позволяющее не только сохранять чистоту, но и цвет.

5. Ты всегда носишь ту же модель

Не бойся выходить из классического скинни. Черные джинсы могут быть прямыми, мешковатыми, расклешенными, суженными и свободными. Попробуй иметь более одной модели с разными фасонами. Это позволит твоему образу быть разнообразным и более интересным.



В твоем гардеробе должны быть разные фасоны черных джинсов / Фото Keagan Henman

6. Ты не обращаешь внимание на обувь

Это правда, что черный цвет – хорошее основание для технического сочетания всего. И тогда может показаться, что остановиться на обуви – что-то второстепенное. Однако не стоит пренебрегать выбором обуви. Помни, что она должна дополнять твой образ. Если джинсы заужены, то ботинки точно не должны быть слишком массивными. Это внесет диспропорцию.

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Учись на чужих ошибках. Не стоит этого делать с чёрными джинсами, если ты хочешь быть на высоте. Пусть они станут украшением твоего образа. Особого внимания заслуживает тот факт, что их можно считать универсальной составляющей твоего гардероба.