Сериал "Наследие" держит в напряжении, а эффектная картинка просто не позволяет отвлекаться на смартфон. И здесь нет ничего удивительного, ведь очень приятно смотреть, когда на экране нам показывают безупречную работу стилистов. Она позволила усилить эмоции и чувства, которые хотел донести режиссер.

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Это как быть супергероем, но лучше (...) Ты можешь носить костюм, только он разработан Armani, и он не делает тебя похожим на мудака!

Эта фраза, произнесенная одним из героев, напоминает нам о силе, которую дает богатство в этом мире. Это, конечно же, не значит, что нужно бежать за костюмом Armani. Для начала советуем взять на вооружение несколько стильных уроков, на которые натолкнул сериал "Наследие".

1. Шелк, кашемир и роскошные ткани

Важным фактом является то, что для того, чтобы одеться и выглядеть настоящим миллионером, нужно распрощаться с полиэстером и другими синтетическими тканями. Что делает семью Рой всегда на высоте, так это то, что они проходят все этапы в щекотливых тканях, говорящих о вкусе.

Мы же напомним тебе, что хорошая и качественная ткань не только приятна на ощупь, но и прослужит гораздо дольше. Такие вещи не становятся модными на один сезон. Их носят потому, что они остаются актуальными всегда!



Предпочитай роскошные и натуральные ткани / Фото HBO

2. Избегай логотипов

Логомания невероятна и работает в определенных контекстах. Однако для главных героев "Наследия" в ней нет смысла. Они предпочитают дизайн старой школы, который делает мужчин привлекательными, а женщин чрезвычайно утонченными.

Пора наконец-то перестать быть ходячим рекламным баннером. Помни, что ты носишь вещи, а не вещи – тебя.

3. Будь проще

Обрати внимание, что одежда главных героев традиционна, с четкими линиями и простыми элементами. Никаких преувеличений не видно. Здесь нет чрезмерных объемов, буйных швов или чего-нибудь авангардного.

В значительной мере , дресс-код Роя должен быть консервативным, но с хорошей долей элегантности. Они являются полным пособием по классическим образам, которые никогда не выходят из моды. И именно это позволяет им всегда выглядеть хорошо.



Твой образ должен быть простым, но изящным / Фото HBO

4. Одевайся органично, а не как робот

То есть: следи за своими инстинктами и не подчиняйся тупым (устаревшим) правилам стиля. Попрощайся со старыми представлениями о хорошей одежде. И нет, это не противопоказание для двух предыдущих пунктов. Что происходит, так это то, что правила использования вращаются вокруг классических предметов нашего гардероба, которые основаны не на вкусе, а на ложных представлениях или предрассудках.

Например, из всех Роев не иди по дороге Грега или Тома. Твоим личным гуру должен быть Роман. Парень, настолько уверенный в себе, что не боится носить костюм без галстука, идеально совмещает цвета, а также не стесняется закатывать рукава.

5. Одевайся с уверенностью

Помни, что если ты будешь слишком стараться, то будешь выглядеть крайне неуместно. Если же ты будешь чувствовать себя уверенно, то твой образ будет излучать утонченность и энергичность. И Рои в этом настоящие эксперты.

Если ты уже и экспериментируешь со своим стилем, то ни у кого не должно возникать малейшего сомнения, что тебе дискомфортно. Будь на высоте и притягивай к себе максимум внимания!



Твой образ должен излучать уверенность / Фото HBO

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