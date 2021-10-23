С непослушными локонами и в кружевном белье: Ирина Сопонару снялась в горячей фотосессии

23 октября 2021 , 04:41
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Источник:

инстаграм Ирины Сопонару

Ирина Сопонару – одна из тех красавиц, за которыми мы с огромным удовольствием следим в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь звезда "Женского квартала" регулярно радует своих поклонников горячими фото. Не стал исключением ее последний пост. Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна!

На фотографиях, которые Ирина Сопонару выложила на своем инстаграме, актриса позирует в роскошной нижнем белье. А вот непослушные локоны придают образу звезды определенной игривости.

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Неудивительно, что поклонники звезды "Женского квартала" буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Какая сексуальная кошечка";
  • "Настоящая красавица";
  • "Горячая малышка";
  • "Очень сочно и аппетитно";
  • "Вам однозначно подходит этот комплект";
  • "Шикарная Ирина";
  • "Яркая и красивая";
  • "Твоя красота завораживает";
  • "Попа как у Ким".


Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару


Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару


Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару

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Мы рекомендуем тебе подписаться на Ирину Сопонару. Гарантируем, актриса еще имеет чем тебя порадовать и удивить. И, если тебе не трудно, ставь лайки и оставляй комментарии. Тебе не сложно, а звезде "Женского квартала" будет приятно!

Автор: Назарій Лазур