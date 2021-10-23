С непослушными локонами и в кружевном белье: Ирина Сопонару снялась в горячей фотосессии
Источник:инстаграм Ирины Сопонару
Ирина Сопонару – одна из тех красавиц, за которыми мы с огромным удовольствием следим в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь звезда "Женского квартала" регулярно радует своих поклонников горячими фото. Не стал исключением ее последний пост. Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна!
На фотографиях, которые Ирина Сопонару выложила на своем инстаграме, актриса позирует в роскошной нижнем белье. А вот непослушные локоны придают образу звезды определенной игривости.
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Неудивительно, что поклонники звезды "Женского квартала" буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая сексуальная кошечка";
- "Настоящая красавица";
- "Горячая малышка";
- "Очень сочно и аппетитно";
- "Вам однозначно подходит этот комплект";
- "Шикарная Ирина";
- "Яркая и красивая";
- "Твоя красота завораживает";
- "Попа как у Ким".
Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару
Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару
Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару
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Мы рекомендуем тебе подписаться на Ирину Сопонару. Гарантируем, актриса еще имеет чем тебя порадовать и удивить. И, если тебе не трудно, ставь лайки и оставляй комментарии. Тебе не сложно, а звезде "Женского квартала" будет приятно!