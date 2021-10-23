С непослушными локонами и в кружевном белье: Ирина Сопонару снялась в горячей фотосессии

Ирина Сопонару – одна из тех красавиц, за которыми мы с огромным удовольствием следим в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь звезда "Женского квартала" регулярно радует своих поклонников горячими фото. Не стал исключением ее последний пост. Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна!

На фотографиях, которые Ирина Сопонару выложила на своем инстаграме, актриса позирует в роскошной нижнем белье. А вот непослушные локоны придают образу звезды определенной игривости.

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

Неудивительно, что поклонники звезды "Женского квартала" буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая сексуальная кошечка";

"Настоящая красавица";

"Горячая малышка";

"Очень сочно и аппетитно";

"Вам однозначно подходит этот комплект";

"Шикарная Ирина";

"Яркая и красивая";

"Твоя красота завораживает";

"Попа как у Ким".



Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару



Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару



Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару

Это интересно Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в крошечном бикини

Мы рекомендуем тебе подписаться на Ирину Сопонару. Гарантируем, актриса еще имеет чем тебя порадовать и удивить. И, если тебе не трудно, ставь лайки и оставляй комментарии. Тебе не сложно, а звезде "Женского квартала" будет приятно!