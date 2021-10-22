Крутое фото Настя Каменских сделала в море. Кадр настолько понравился поклонникам певицы, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями.

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"Прими себя, свое тело и мысли... Ведь приобрести внутреннюю свободу – вот, где настоящая независимость", – написала она под постом.

Подписчики буквально засыпали комментариями и комплиментами Настю Каменских. Они не только воспевали эффектный кадр, но и роскошную фигуру певицы:

"Класс, какая же ты красавица";

"Фигура и загар – просто супер";

"Невероятная";

"Богиня";

"Фигура – огонь";

"Напоминает русалку";

"Чрезвычайно привлекательная";

"Ты просто бомба";

"Это так мило";

"Было бы еще лучше, если бы ты снялась топлесс".



Настя Каменских примерила крошечный купальник / Фото с инстаграма Каменских

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