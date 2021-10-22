Крутое фото Настя Каменских сделала в море. Кадр настолько понравился поклонникам певицы, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями.
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"Прими себя, свое тело и мысли... Ведь приобрести внутреннюю свободу – вот, где настоящая независимость", – написала она под постом.
Подписчики буквально засыпали комментариями и комплиментами Настю Каменских. Они не только воспевали эффектный кадр, но и роскошную фигуру певицы:
- "Класс, какая же ты красавица";
- "Фигура и загар – просто супер";
- "Невероятная";
- "Богиня";
- "Фигура – огонь";
- "Напоминает русалку";
- "Чрезвычайно привлекательная";
- "Ты просто бомба";
- "Это так мило";
- "Было бы еще лучше, если бы ты снялась топлесс".
Настя Каменских примерила крошечный купальник / Фото с инстаграма Каменских
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Настя Каменских вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем подписаться на певицу. Это позволит любоваться свежими горячими фото звезды. Гарантируем, тебе понравится то, что она публикует в сети!