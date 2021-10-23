З неслухняними локонами й у мереживній білизні: Ірина Сопонару знялася у гарячій фотосесії

Ірина Сопонару – одна з тих красунь, за якими ми з величезним задоволенням слідкуємо в інстаграмі. Воно й не дивно, адже зірка "Жіночого кварталу" регулярно тішить своїх прихильників гарячими фото. Не став винятком її останній пост. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси!

На світлинах, які Ірина Сопонару виклала на своєму інстаграмі, акторка позує у розкішній спідній білизні. А от неслухняні локони додають образу зірки певної грайливості.

Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

Не дивно, що прихильники зірки "Жіночого кварталу" буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка сексуальна кішечка";

"Справжня красуня";

"Гаряча крихітка";

"Дуже соковито й апетитно";

"Вам однозначно пасує цей комплект";

"Шикарна Ірина";

"Яскрава та вродлива";

"Твоя краса заворожує";

"Попа як у Кім".



Ірина Сопонару приміряла комплект еротичної спідньої білизни / Фото з інстаграму Сопонару



Ірина Сопонару приміряла комплект еротичної спідньої білизни / Фото з інстаграму Сопонару



Ірина Сопонару приміряла комплект еротичної спідньої білизни / Фото з інстаграму Сопонару

Це цікаво Настя Каменських похизувалася спокусливими формами у крихітному бікіні

Ми рекомендуємо тобі підписатися на Ірину Сопонару. Гарантуємо, акторка ще має чим тебе потішити та здивувати. І, якщо тобі не важко, став лайки та залишай коментарі. Тобі не складно, а зірці "Жіночого кварталу" буде приємно!