Николь Шерзингер показала на видео свою горячую тренировку в купальнике
Источник:инстаграм Николь Шерзингер
Певица Николь Шерзингер не устает поражать своих подписчиков. Вот на этот раз 43-летняя звезда выложила видео, на котором можно увидеть ее привычную тренировку. Особенностью этого ролика стало то, что все упражнения она выполняет в купальнике. Айда наслаждаться порцией соблазна на Men 24!
Мы обожаем следить за Николь Шерзингер в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь певица регулярно будоражит сеть своими публикациями. И если мы привыкли видеть ее в купальниках на фото, то на этот раз 43-летняя певица пошла дальше. Она сняла свою тренировку, проведенную в купальнике. Ох, как же жарко здесь.
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"Я не танцую... Я действую!", – написала она под публикацией.
Неудивительно, что публикация за считанные часы набрала более 300 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Лови лучшие из них:
- "Ты очень роскошная";
- "Ох же малышка";
- "О, Боже! Я люблю тебя";
- "Самая горячая женщина на земле";
- "Я тоже одеваюсь так, чтобы пойти в спортзал";
- "Николь, ты очень и очень крутая женщина";
- "Женщина-совершенство".
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