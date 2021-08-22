Преданная армия поклонников Синди Мелло в восторге от ее новой публикации. Оно и неудивительно, ведь каждый подписчик модели имел возможность разглядеть совершенные изгибы красавицы. Есть такая возможность и у тебя!

Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена

"Послеобеденный свет", – написала модель под солнечным постом.

За считанные часы публикация Синди Мелло собрала десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Оно и неудивительно, ведь обойти вниманием эту красавицу просто невозможно.

"Потрясающая";

"Синди, ты красавица";

"Чрезвычайное тело";

"Милая и сексуальная";

"Волшебная как солнце";

"Какая же ты роскошная и жаркая";

"Вау, какая ты крутая";

"Как мне теперь заснуть?";

"Самая красивая женщина на планете";

"Моя королева!".



Синди Мелло снялась в соблазнительном бикини / Фото с инстаграма Мелло



Горячие фото Синди Мелло взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Мелло

Наслаждайся Албанская модель Тика Камай показала роскошные формы в купальнике