Ніколь Шерзінгер показала на відео своє гаряче тренування у купальнику
Джерело:інстаграм Ніколь Шерзінгер
Співачка Ніколь Шерзінгер не втомлюється вражати своїх підписників. От цього разу 43-річна зірка виклала відео, на якому можна побачити її звичне тренування. Особливістю цього ролика стало те, що усі вправи вона виконує у купальнику. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!
Ми обожнюємо слідкувати за Ніколь Шерзінгер в інстаграмі. Воно й не дивно, адже співачка регулярно розбурхує мережу своїми публікаціями. І якщо ми звикли бачити її у купальниках на фото, то цього разу 43-річна співачка пішла далі. Вона зняла своє тренування, яке провела у купальнику. Ох, як же спекотно тут.
Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена
"Я не танцюю... Я дію!", – написала вона під публікацією.
Не дивно, що публікація за лічені години набрала понад 300 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Лови найкращі з них:
- "Ти надзвичайно розкішна";
- "Ох же ж крихітка";
- "О, Боже! Я люблю тебе";
- "Найгарячіша жінка на землі";
- "Я теж одягаюся так, щоб піти до спортзалу";
- "Ніколь, ти дуже і дуже крута жінка";
- "Жінка-досконалість".
Насолоджуйся Спокусливі форми моделі Сінді Мелло позбавили її підписників сну
Ми закликаємо тебе підписатися на Ніколь Шерзінгер. Ти ж не хочеш пропустити порцію свіженького від розкішної співачки?