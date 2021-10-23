Николь Шерзингер порадовала подписчиков идеальными формами в крошечном бикини
Источник:инстаграм Николь Шерзингер
На этот раз под нашим прицелом Николь Шерзингер. Певица решила не на шутку взбудоражить своих подписчиков. А сделала она это с помощью горячих фото, на которых красавица позирует в крохотном бикини. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна!
На эффектных кадрах Николь Шерзингер щеголяет роскошными формами. Неудивительно, что поклонникам певицы безумно понравились фотографии, сделанные у бассейна. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков, которые они оставили под постом красавицы.
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"Доброе утро", – написала Шерзингер под публикацией.
Подписчики певицы не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комплименты. Они воспели роскошную фигуру красавицы. Лови лучшие из комментариев:
- "Таким должно быть действительно хорошее утро";
- "Я безумно влюблен в тебя";
- "От этого бикини невозможно оторвать взгляда";
- "Какая же ты милая";
- "Настоящая королева лета";
- "Ты вдохновляешь меня";
- "Ты очень безупречная";
- "На тебе очень сексуальное бикини";
- "Какое у тебя крутое тело";
- "Твоя фигура роскошная".
Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер
Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер
Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер
Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер
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