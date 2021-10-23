Ніколь Шерзінгер потішила підписників ідеальними формами у крихітному бікіні

Цього разу під нашим прицілом Ніколь Шерзінгер. Співачка вирішила не на жарт розбурхати своїх підписників. А зробила вона це за допомогою гарячих фото, на яких красуня позує у крихітному бікіні. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси!

На ефектних кадрах Ніколь Шерзінгер хизується розкішними формами. Тож не дивно, що прихильникам співачки шалено сподобалися світлини, зроблені біля басейну. Про це свідчать десятки тисяч лайків, які вони залишили під постом красуні.

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"Доброго ранку", – написала Шерзінгер під публікацією.

Підписники співачки не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на компліменти. Вони оспівали розкішну фігуру красуні. Лови найкращі з коментарів:

"Таким має бути дійсно хороший ранок";

"Я шалено закоханий у тебе";

"Від цього бікіні неможливо відірвати погляду";

"Яка ж ти мила";

"Справжня королева літа";

"Ти надихаєш мене";

"Ти надзвичайно бездоганна";

"На тобі дуже сексуальне бікіні";

"Яке ж у тебе круте тіло";

"Твоя фігура розкішна".



Ніколь Шерзінгер похизувалася фігурою у бікіні / Фото з інстаграму Шерзінгер



Ніколь Шерзінгер похизувалася фігурою у бікіні / Фото з інстаграму Шерзінгер



Ніколь Шерзінгер похизувалася фігурою у бікіні / Фото з інстаграму Шерзінгер



Ніколь Шерзінгер похизувалася фігурою у бікіні / Фото з інстаграму Шерзінгер

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