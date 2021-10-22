На серии горячих фото, сделанных на кухне, Люсия Яворчекова позирует в крохотном топе и трусиках. Все для того, чтобы каждый из ее подписчиков мог вдоволь налюбоваться пышными формами красавицы.

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"Что ты хочешь на завтрак?", – написала Люсия под публикацией.

Мы не знаем, чем бы мы хотели завтракать, но знаем: увидеть на своей кухне фитнес-модель мы хотели бы точно. И с нами соглашаются поклонники Люсии Яворчековой. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев:

"Настоящая богиня";

"У тебя очень безупречное тело";

"Это очень и очень сексуально";

"Горячая и мыла";

"С этого бы начинать каждое утро";

"Абсолютно потрясающая";

"Ты – настоящее пламя";

"От тебя просто невозможно оторвать взгляда";

"Ты девушка из моих грез".



Люсия Яворчекова показала пышный бюст в крошечном топе / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова показала пышный бюст в крошечном топе / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова показала пышный бюст в крошечном топе / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова показала пышный бюст в крошечном топе / Фото с инстаграма Яворчековой

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