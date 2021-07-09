Сексуальная Николь Шерзингер в крошечном бикини взбудоражила сеть: горячие фото

Николь Шерзингер отдыхает на озере Комо, в Италии. Неудивительно, что певица с огромным удовольствием делится соблазнительными фотографиями, на которых она позирует в купальниках. На этот раз красавица решила не делать исключений, поделившись серией кадров в крошечном красном бикини. Наслаждайся горячими фото на Men 24!

Буквально недавно Николь Шерзингер отпраздновала 43-й день рождения. Но, если смотреть на ее фотографии в сети, то можно поставить только один простой вопрос: а кто ей даст более 30? Вот и мы не поверим, пока не увидим паспорт певицы.

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Так или иначе, но за считанные часы серия горячих фото Николь Шерзингер собрала более 200 тысяч лайков. Не обошлось и без безумного количества комментариев и комплиментов. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Ты – настоящая королева бикини";

"Чрезвычайно горячая";

"Это тело безупречное";

"Потрясающая";

"Самая красивая женщина в мире";

"Сама безупречность";

"Люблю тебя, Николь";

"Невероятная панорама".

Не поленись поставить лайк Николь Шерзингер. А лучше – подпишись на певицу. Гарантируем, что на ее странице в инстаграме будет еще много горячих фотографий!

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