Над эффектными фотографиями Деми Мур и ее дочерей от предыдущего брака работала фотограф Кэсс Берд. Заметим, что идея позировать для модного бренда принадлежит самой актрисе. Оно и неудивительно, ведь именно она была одной из первых, кто инвестировал средства в Andie Swim.
Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире
Серия жарких фотографий, на которых позирует Деми Мур, а также ее дочери Румер, Скаут и Таллула набрали более 80 тысяч лайков. Не обошлось и без безумного количества комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:
- "Чрезвычайно красивые";
- "Моя любимая женщина";
- "Потрясающая семейка";
- "Люблю тебя, Деми Мур";
- "Королева";
- "Настоящие сестры";
- "Самая красивая семья сети";
- "Перезагрузка "Ангелов Чарли".
Деми Мур и ее дочери однозначно заслуживают на твой лайк. А еще ты можешь подписаться на актрису, чтобы не упустить свеженькие посты от красавицы!
Наслаждайся Вика Маремуха лишила своих подписчиков сна в эротическом образе: горячее фото