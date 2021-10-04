Николь Шерзингер взбудоражила сеть горячими изгибами в купальнике
Источник:инстаграм Николь Шерзингер
На этот раз под нашим прицелом невероятная Николь Шерзингер. Популярная певица не только поражает своим талантом, но и роскошной фигурой. Поэтому она с огромным удовольствием публикует на своем инстаграме горячие фото, на которых позирует, например, в купальниках.
Не стал исключением и этот раз, ведь 43-летняя певица примерила крошечное бикини. Все для того, чтобы каждый фанат Николь Шерзингер мог вдоволь полюбоваться ее соблазнительными формами.
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"Проведи пальцем по экрану, чтобы получить максимальное впечатление от тела", – написала она под публикацией.
И мы полистали. А там такое: Николь Шерзингер в бикини хвастается своими изгибами. На это можно смотреть вечно. Но сначала лови лучшие комментарии, которые оставили под ее постом поклонники:
- "У тебя потрясающий вид";
- "Настоящая королева";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Я листал фотографии трижды туда-сюда";
- "Красиво и невероятно";
- "Слишком круто, чтобы быть действительностью";
- "Сексуальная и привлекательная";
- "Твоя улыбка напоминает лекарство";
- "Я люблю тебя, Николь".
Николь Шерзингер показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Шерзингер
Николь Шерзингер показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Шерзингер
Николь Шерзингер показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Шерзингер
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Николь Шерзингер – одна из тех немногих красавиц, на чей инстаграм приятно заглядывать. Поэтому мы рекомендуем подписаться на певицу. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нее?