На эффектном фото Таня Брык позирует в черном боди. Дополняет стильный образ черный пиджак. И, должны признаться, любоваться украинской моделью можно вечность.

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С нами соглашаются тысячи ее подписчиков, которые не только оставили лайки, но и комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Какие ноги";

"Истинное лицо города";

"Так нравится это фото";

"Очень красиво. Словно кадр в стиле ретро";

"Вау, невероятно красивая";

"Сексуальная малышка".



Таня Брык похвасталась длинными ножками в боди / Фото с инстаграма Брык

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