Как носить комбинезон: ошибки, которых следует избегать каждому стильному мужчине

Комбинезоны – это уже не совсем рабочая одежда. За последние годы они стали элементом гардероба, которому отдают предпочтение стильные мужчины и женщины по всему миру. Но есть одно "но"... большинство допускает ошибки при их ношении. И именно на этом мы и заострим наше внимание.

Если выбрать правильный комбинезон, ты будешь чувствовать себя максимально комфортно и легко. А мы попробуем тебе рассказать, на что стоит обратить внимание. Именно это позволит тебе сделать комбинезон одним из любимых элементов твоего гардероба.

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Ошибки при ношении комбинезона

Неправильная посадка

Как и с любой другой одеждой: все должно быть по фигуре. Однако в случае с комбинезоном это еще более актуально. Все потому, что этот элемент гардероба имеет большее влияние на фигуру.

Если ты выберешь слишком тесный комбинезон, он будет странно смотреться на тебе. Слишком свободная модель может натолкнуть людей на мысль, что ты просто вышел на обед со своей СТО. Выбери модель своего размера, чтобы она была не слишком тесной и не слишком свободной. И будет тебе счастье.



Комбинезон должен хорошо сидеть на твоей фигуре / Фото Unsplash

Слишком много одежды под ним

Если ты и выбрал комбинезон, то не нужно выбирать безумное количество слоев. Не стоит одевать под комбинезон футболку, рубашку, а поверх них – теплый и толстый свитер. Это сделает твой силуэт слишком тяжелым, ведь будет объемный верх и такой же низ.

Зато лучше минимизировать количество одежды сверху. Это придаст определенной легкости твоему образу.

Используешь с любой одеждой и обувью

Комбинезоны становятся все популярнее, но они не столь гибкие как, например, джинсы. Поскольку комбинезоны о свободе, то выбирать слишком классическую одежду и обувь под них – не лучшая идея.

Тебе нужно подобрать что-то легкое и непринужденное. Но стоит помнить, что не все комбинезоны идеально подходят к спортивным кроссовкам и бомберам. Если же быть максимально серьезным, то мы рекомендуем постоять перед зеркалом, подобрав несколько образов.

Комбинируй комбинезоны с разной одеждой и обувью, пока не найдешь то сочетание, которое тебе на самом деле нравиться и позволит чувствовать себя максимально комфортно.

Слишком свободный

В этом случае имеется в виду не столько посадка, сколько часть лямок. Классический комбинезон должен достигать линии груди. Если же он опущен ниже, то это может выглядеть несколько неуместно. Поэтому позаботься о том, чтобы ты выбрал модель, которая позволит выглядеть одновременно стильно и привлекательно.



Классический комбинезон должен доходить до линии груди / Фото Unsplash

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В конце концов, все зависит от твоего вкуса и от того, что тебе удобнее. Рекомендации сверху соответствуют базовому образу. Если ты ищешь что-то альтернативное, то не стоит бояться экспериментов. Помни, что ты создаешь свой стиль. А мы можем разве подбросить несколько идей или советов!