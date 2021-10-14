На ролике, который Таня Брык выложила на своем инстаграме, она позирует перед камерой топлес. Понятное дело, что обнаженную грудь модель прикрывает руками. Это и к лучшему, ведь позволяет красавице оставаться одновременно соблазнительной и загадочной.

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Сама Таня Брык признается, что видео архивное. Его сняли во время одной из фотосессий. Но это не помешало ее подписчикам буквально засыпать модель лайками, а также комплиментами. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя

"Это просто вау";

"Богиня моделинга и горячих видео";

"Таня, ты крутая";

"Настоящий огонь";

"Самая сексуальная модель Украины!".

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