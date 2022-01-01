Врачи назвали несколько уловок, которые позволят выжать максимум из занятия сексом. Возьми их на вооружение, если хочешь не только получить, но и подарить неземное удовольствие.

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1. Не стоит бояться потоотделения

Если ты потеешь во время секса, то волноваться не стоит. Потеющие мужчины выделяют тестостерон. А вот для женщин это биологический признак возбуждения.

Так что ты можешь обратить внимание на то, насколько она вспотела. По всей вероятности, она недостаточно разогрелась.

2. Пусть в комнате будет тепло

Во время секса лучше держать комнату в тепле, а не в холоде. Поэтому мы рекомендуем немного подкрутить батареи, если это возможно. Тепло вызывает расширение кровеносных сосудов, а это – максимальную эрекцию, а также возбуждение у женщины.

Но здесь следует быть осторожными, чтобы в спальне не было слишком жарко. Ты же не хочешь упасть в обморок в самый ответственный момент?



Желательно, чтобы в спальне было тепло / Фото Toa Heftiba

3. Если планируете беременность

Если вы планируете беременность, следует убедиться, что вы испытываете сильный оргазм.

Шансы растут, ведь сокращение мышц таза во время оргазма помогает сперматозоидам продвигаться по вагинальному каналу и оплодотворить яйцеклетку.

4. Секс против головной боли

Если у твоей девушки болит голова, а таблетки – не самое лучшее решение, стоит заняться сексом. Оргазм поможет ей облегчить головные боли.

А сам секс, как известно, лишает головных болей из-за высвобождения в головном мозге морфинообразных болеутоляющих веществ, называемых эндорфинами.

5. Секс без прелюдии – не секс

Следует запомнить раз и на всю жизнь, что хороший секс начинается с прелюдии. Это могут быть эротические сообщения в течение дня, затем поцелуи и ласки в постели. Позволь ей чувствовать себя максимально расслабленной, а также довольной.

Все это позволит не только повысить шансы на оргазм, но и то, что секс будет постоянным гостем в вашей спальне.



Хороший секс начинается с прелюдии / Фото We-Vibe Toys

6. Стимулируй ее клитор

Напоминаем, что небольшой процент женщин достигает оргазма при проникновении. Так что тебе нужно стимулировать ее клитор пальцами, нежно поглаживая его. Сенсорные нервные волокна имеют наибольшую концентрацию вокруг клитора. И если ты не будешь уделять ему достаточно внимания, то сделать секс незабываемым будет сложнее.

Главное – быть нежным во время прикосновений. Помни, что чрезмерное давление может вызвать неприятные и даже болезненные ощущения.

7. Найди ее точку G

Сразу же оговоримся, что этому процессу не следует уделять целый вечер. Но отказываться от этой идеи не стоит. Стимуляция точки G может вызвать у нее сильнейший оргазм. Обычно обнаружить эту мифическую точку G можно в передней части стенки влагалища – между входом во влагалище и шейкой матки.

Поглаживай пальцем переднюю стенку во время самого проникновения. Это подарит ей еще большее удовольствие.

8. Нет времени ночью – попробуй с утра

Каждый из нас знает, что после работы ничего не хочется. Что уж говорить о сексе. Но это не значит, что ты должен всецело и полностью отказываться от этого занятия. Просто попробуйте находить немного времени для него с утра.

Интересно: уровень тестостерона в крови самый высокий незадолго до рассвета, а также на 40% выше, чем вечером.



Секс с утра понравится тем, у кого нет времени вечером / Фото Jeremy Banks

9. Держи ягодицы в форме

Как показывает практика, женщины сходят с ума от мужчин с безупречными ягодицами. Ага, как видишь, не только мы заглядываемся на филейную часть барышень, но и они оценивают нашу.

Поэтому позаботься не только о прессе, но и об этой части тела. Более того, ее гораздо легче разглядеть под одеждой, чем твои выстраданные шесть кубиков.

10. Возраст для секса не имеет значения

Для тебя этот пункт будет актуален через несколько десятков лет, но все равно стоит знать. Исследования показывают, что даже если тебе больше 70 лет, шансы на то, что ты сможешь свободно заниматься сексом, составляют более 73%.

Актер Энтони Квинн, к слову, стал отцом в возрасте 81 года.

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