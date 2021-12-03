Позировала в одних только трусиках: итальянка Кристина Буччино снялась топлес

А мы снова заглянули к Кристине Буччино в инстаграм. И очень порадовались тому, что нам удалось увидеть. Оно и не удивительно, ведь со своими подписчиками горячая итальянка поделилась соблазнительными фото, на которых позирует топлес.

Бывшая Криштиану Роналду хорошо разбирается в том, что нравится ее поклонникам больше всего. На ее странице регулярно появляются достаточно провокационные кадры. Не стал исключением последний пост красавицы. Перед камерой она предстала в одних только трусиках, прикрывая голую грудь руками.

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Подписчикам модели безумно понравились фотографии. Поэтому они буквально засыпали лайками Кристину Буччино, а также были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Моя любовь";

"Истинная богиня";

"Ты очень сексуальна";

"Фантастическая женщина";

"Нет в мире более красивых, чем ты";

"Ты заслуживаешь звания "Мисс мира";

"Твоя безупречность не имеет предела".



Горячие фото Кристины Буччино взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Буччино



Горячие фото Кристины Буччино взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Буччино



Горячие фото Кристины Буччино взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Буччино

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Следить за Кристиной Буччино в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Это позволит не только регулярно любоваться горячими фотографиями красавицы, но и делать это одним из первых.