Позировала в одних только трусиках: итальянка Кристина Буччино снялась топлес
Источник:инстаграм Кристины Буччино
А мы снова заглянули к Кристине Буччино в инстаграм. И очень порадовались тому, что нам удалось увидеть. Оно и не удивительно, ведь со своими подписчиками горячая итальянка поделилась соблазнительными фото, на которых позирует топлес.
Бывшая Криштиану Роналду хорошо разбирается в том, что нравится ее поклонникам больше всего. На ее странице регулярно появляются достаточно провокационные кадры. Не стал исключением последний пост красавицы. Перед камерой она предстала в одних только трусиках, прикрывая голую грудь руками.
Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня
Подписчикам модели безумно понравились фотографии. Поэтому они буквально засыпали лайками Кристину Буччино, а также были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Моя любовь";
- "Истинная богиня";
- "Ты очень сексуальна";
- "Фантастическая женщина";
- "Нет в мире более красивых, чем ты";
- "Ты заслуживаешь звания "Мисс мира";
- "Твоя безупречность не имеет предела".
Горячие фото Кристины Буччино взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Буччино
Горячие фото Кристины Буччино взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Буччино
Горячие фото Кристины Буччино взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Буччино
Наслаждайся Модель Теран Гилоу снялась в крошечном бикини на скутере: эффектный кадр
Следить за Кристиной Буччино в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Это позволит не только регулярно любоваться горячими фотографиями красавицы, но и делать это одним из первых.