Позувала у самих лише трусиках: італійка Крістіна Буччіно знялася топлес

А ми знову заглянули до Крістіни Буччіно в інстаграм. І дуже потішилися тому, що нам вдалося побачити. Воно й не дивно, адже зі своїми підписниками гаряча італійка поділилася спокусливими фото, на яких позує топлес.

Колишня Кріштіану Роналду добре знається на тому, що подобається її прихильникам понад усе. То на її сторінці регулярно з'являються доволі провокативні кадри. Не став винятком останній пост красуні. Перед камерою вона постала в одних лише трусиках, прикриваючи голі груди руками.

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Підписникам моделі шалено сподобалися фотографії. Тож вони буквально засипали лайками Крістіну Буччіно, а також були максимально щедрими на компліменти. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Моя любов";

"Справжня богиня";

"Ти надзвичайно сексуальна";

"Фантастична жінка";

"Немає у світі красивіших, ніж ти";

"Ти заслуговуєш на звання "Міс світу";

"Твоя бездоганність не має меж".



Гарячі фото Крістіни Буччіно розбурхали мережу / Фото з інстаграму Буччіно



Гарячі фото Крістіни Буччіно розбурхали мережу / Фото з інстаграму Буччіно



Гарячі фото Крістіни Буччіно розбурхали мережу / Фото з інстаграму Буччіно

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Слідкувати за Крістіною Буччіно в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися не неї. Це дозволить не лише регулярно милуватися гарячими фото красуні, а й робити це одним з перших.