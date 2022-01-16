Ольга Куриленко взбудоражила сеть глубоким декольте: соблазнительное фото

На этот раз под нашим прицелом невероятная Ольга Куриленко. 42-летняя актриса решила не на шутку взбудоражить пользователей сети. А сделала она это с помощью горячего фото.

На эффектном кадре красавица позирует в белом платье с глубоким декольте. Придают определенную дерзость образу колготки в сеточку. Мы вот не знаем, от чего труднее оторвать взор: от декольте или ног актрисы.

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"Одна из моих любимых съемок", – написала Оля под публикацией.

Нам, к слову, тоже нравится горячее фото, которым актриса поделилась в сети. Солидарны с нами также подписчики Оли Куриленко. Они не только засыпали звезду лайками, но и были максимально щедры на комментарии:

"Шикарная девушка и актриса";

"Настоящая красотка";

"Сексуальная и женственная леди";

"О, Господи! Какая же ты потрясающая";

"Я в восторге от тебя";

"Чрезвычайно волшебная";

"Ольга, вы отличная барышня";

"Вы – легендарная женщина";

"Соблазнительная леди".



Ольга Куриленко снялась в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Куриленко

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Нам очень нравится Ольга Куриленко, а также то, что она публикует в инстаграме. Тебя же мы буквально призываем подписаться на красавицу, чтобы не пропустить свежую порцию искушения. Гарантируем, что тебе понравится то, чем она делится в сети.