Ольга Куриленко взбудоражила сеть глубоким декольте: соблазнительное фото

16 января 2022 , 23:14
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Источник:

инстаграм Ольги Куриленко

На этот раз под нашим прицелом невероятная Ольга Куриленко. 42-летняя актриса решила не на шутку взбудоражить пользователей сети. А сделала она это с помощью горячего фото.

На эффектном кадре красавица позирует в белом платье с глубоким декольте. Придают определенную дерзость образу колготки в сеточку. Мы вот не знаем, от чего труднее оторвать взор: от декольте или ног актрисы.

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"Одна из моих любимых съемок", – написала Оля под публикацией.

Нам, к слову, тоже нравится горячее фото, которым актриса поделилась в сети. Солидарны с нами также подписчики Оли Куриленко. Они не только засыпали звезду лайками, но и были максимально щедры на комментарии:

  • "Шикарная девушка и актриса";
  • "Настоящая красотка";
  • "Сексуальная и женственная леди";
  • "О, Господи! Какая же ты потрясающая";
  • "Я в восторге от тебя";
  • "Чрезвычайно волшебная";
  • "Ольга, вы отличная барышня";
  • "Вы – легендарная женщина";
  • "Соблазнительная леди".


Ольга Куриленко снялась в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Куриленко

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Нам очень нравится Ольга Куриленко, а также то, что она публикует в инстаграме. Тебя же мы буквально призываем подписаться на красавицу, чтобы не пропустить свежую порцию искушения. Гарантируем, что тебе понравится то, чем она делится в сети.

Автор: Назарій Лазур