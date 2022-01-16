Вот, например, она выложила на своем инстаграме эффектный кадр, на котором позирует в соблазнительном купальнике с леопардовым принтом. Дополняет летний образ шляпка. Сразу заметим, что максимум внимания к себе привлекает бюст нашей героини.
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"Дикий ребенок в Мексике", – лаконично подписала она публикацию.
Фотография Анны Неплях понравилась не только нам, но и ее подписчикам. Так что они были максимально щедрыми не только на лайки, но и комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Боже мой! Ты – королева";
- "Ух, какая кошечка";
- "Истинная богиня";
- "А это что за ракета такая?";
- "Какая же ты красивая";
- "Чрезвычайное фото";
- "Берегитесь браконьеров";
- "Просто секс".
Горячее фото Анна Неплях сделала во время отдыха в Мексике / Фото с инстаграма Неплях
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Мы тоже в восторге от Анны Неплях. Поэтому было бы очень странно, если бы мы не напомнили тебе подписаться на "Мисс Украина Вселенная". Поверь, впереди тебя ожидает еще очень и очень много горячих фотографий от красавицы!