Ольга Куриленко розбурхала мережу глибоким декольте: спокусливе фото

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Ольга Куриленко. 42-річна акторка вирішила не на жарт розбурхати користувачів мережі. А зробила вона це за допомогою гарячого фото.

На ефектному кадрі красуня позує у білосніжній сукні з глибоченним декольте. Додають певної зухвалості образу колготки в сіточку. Ми от не знаємо, від чого складніше відірвати погляду: від декольте чи ніг акторки.

Варте уваги Присвячена першопрохідцям: Nemiroff представив лімітовану лінійку Moon Edition

"Одна з моїх улюблених зйомок", – написала Оля під публікацією.

Нам, до слова, теж подобається гаряче фото, яким акторка поділилася в мережі. Солідарними з нами є також і підписники Олі Куриленко. Вони не лише засипали зірку лайками, а й були максимально щедрими на коментарі:

"Шикарна дівчина й акторка";

"Справжня красуня";

"Сексуальна та жіночна леді";

"О, Господи! Яка ж ти приголомшлива";

"Я в захваті від тебе";

"Надзвичайно чарівна";

"Ольга, ви чудова панянка";

"Ви – легендарна жінка";

"Спокуслива леді".



Ольга Куриленко знялася у спокусливій сукні / Фото з інстаграму Куриленко

Тобі сподобається Анна Неплях знялася у відвертому купальнику: ефектний кадр розбурхав мережу

Нам надзвичайно подобається Ольга Куриленко, а також те, що вона публікує в інстаграмі. Тебе ж ми буквально закликаємо підписатися на красуню, щоб не пропустити свіженьку порцію спокуси. Гарантуємо, що тобі сподобається те, чим вона ділиться у мережі.