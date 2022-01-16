Ольга Куриленко розбурхала мережу глибоким декольте: спокусливе фото

16 січня 2022 , 23:14
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Джерело:

інстаграм Ольги Куриленко

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Ольга Куриленко. 42-річна акторка вирішила не на жарт розбурхати користувачів мережі. А зробила вона це за допомогою гарячого фото.

На ефектному кадрі красуня позує у білосніжній сукні з глибоченним декольте. Додають певної зухвалості образу колготки в сіточку. Ми от не знаємо, від чого складніше відірвати погляду: від декольте чи ніг акторки.

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"Одна з моїх улюблених зйомок", – написала Оля під публікацією.

Нам, до слова, теж подобається гаряче фото, яким акторка поділилася в мережі. Солідарними з нами є також і підписники Олі Куриленко. Вони не лише засипали зірку лайками, а й були максимально щедрими на коментарі:

  • "Шикарна дівчина й акторка";
  • "Справжня красуня";
  • "Сексуальна та жіночна леді";
  • "О, Господи! Яка ж ти приголомшлива";
  • "Я в захваті від тебе";
  • "Надзвичайно чарівна";
  • "Ольга, ви чудова панянка";
  • "Ви – легендарна жінка";
  • "Спокуслива леді".


Ольга Куриленко знялася у спокусливій сукні / Фото з інстаграму Куриленко

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Нам надзвичайно подобається Ольга Куриленко, а також те, що вона публікує в інстаграмі. Тебе ж ми буквально закликаємо підписатися на красуню, щоб не пропустити свіженьку порцію спокуси. Гарантуємо, що тобі сподобається те, чим вона ділиться у мережі.

Автор: Назарій Лазур