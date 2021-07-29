Сладенькое, как мы знаем, всегда остается на десерт. Нечто подобное можно сказать и о легкоатлетах, которые соревнуются на Олимпийских играх. Они будут бороться за чемпионские титулы с завтрашнего дня, 30 июля, и до самого завершения Олимпиады-2020, 8 августа. Болеем за наших красавиц и держим кулачки за них!

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Соблазнительные фото украинских легкоатлеток

Марина Бех-Романчук

Роскошная украинская легкоатлетка поражает своими удивительными прыжками в длину. Она стала призером мировых и континентальных первенств, чемпионкой Универсиады, а также участницей Олимпийских игр 2016 года, чемпионкой Европы и многократной чемпионкой Украины. Надеемся, на нынешней Олимпиаде-2020 ей повезет, и она получит еще и "золото"!





Соблазнительные фото Марины Бех-Романчук, которыми она делится в сети / Фото с инстаграма Бех-Романчук

Юлия Левченко

В отличие от своей коллеги по цеху Марины Бех-Романчук, Юлия Левченко настоящая профи в прыжках в высоту. Интересно, что она – чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года. Поэтому очень хотелось бы, чтобы и во взрослой Олимпиаде Юлии удалось поразить всех своими умениями и мастерством.





Юлия Левченко с удовольствием показывает свою роскошную фигуру / Фото с инстаграма Левченко

Ярослава Магучих

Ярослава – еще одна украинская легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в высоту. Она также является чемпионкой Европы по легкой атлетике в помещениях, чемпионкой Европы среди юниоров, а также рекордсменкой мира среди юниоров. И все это в свои скромные 19 лет. Мы держим кулачки за Ярославу и хотим, чтобы она получила чемпионство еще и на Олимпиаде-2020.





Ярослава Магучих поборется за медали на Олимпиаде-2020 / Фото с инстаграма Магучих

Ирина Геращенко

Нет, не стоит путать ее с однофамилицей из политики. Наша Ирина Геращенко – еще одна прыгунья в высоту. Она также будет бороться за возможность стать чемпионкой нынешних Олимпийских игр!





Ирина Геращенко обожает отдыхать у моря / Фото с инстаграма Геращенко

Ольга Саладуха

Не могли мы обойти вниманием невероятную Ольгу Саладуху. Она у нас специализируется на тройном прыжке и прыжках в длину. 38-летняя спортсменка – чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, а также заслуженный мастер спорта Украины.





Ольга Саладуха поражает своими роскошными формами / Фото с инстаграма Саладухи

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Ирина Климец

Волшебная Ирина Климец – хрупкая и сильная легкоатлетка, чья специализация – метание молота. В 2016 году она уже участвовала в Олимпийских играх, но тогда ей не слишком повезло. Возможно, в этом году спортсменка сможет поразить не только нас, но и весь мир своими достижениями!





Ирина Климец специализируется на метании молота / Фото с инстаграма Климец

Яна Гладийчук

А вот Яна Гладийчук специализируется на прыжках с шестом. Спортсменка – многократная чемпионка и призер чемпионатов Украины. Интересно, что начала она свою спортивную карьеру как многоборка, но со временем решила сменить специализацию. Поэтому нам очень хочется, чтобы в прыжках с шестом она сумела стать чемпионкой на Олимпиаде-2020!





Яна Гладийчук с удовольствием снимается в соблазнительных образах / Фото с инстаграма Гладийчук

Екатерина Климюк

Сильная сторона легкоатлетки Екатерины Климюк – бег на 400 метров. Она уже может похвастаться "бронзой" в чемпионате Европы среди молодежи, чемпионством в Универсиаде. А еще Екатерина Климюк – рекордсменка Украины в эстафетном беге 4 х 400 метров в помещении. Нам уже не терпится поболеть за спортсменку. Подозреваем, она еще всех нас удивит!





Екатерина Климюк тоже регулярно делится горячими фото в сети / Фото с инстаграма Климюк

Виктория Ткачук

А это коллега Екатерины Климюк по дисциплине. Сильные стороны Виктории – бег на 400 метров, а также на 400 метров с барьерами. Спортсменка уже является многократной чемпионкой и призером национальных первенств в спринтерских дисциплинах, а также рекордсменкой Украины по эстафетному бегу 4 х 400 метров в помещении. А еще она участвовала в Олимпийских играх 2016 года в Рио.





Виктория Ткачук уже участвовала в Олимпийских играх 2016 года на Рио / Фото с инстаграма Ткачук

Анна Рыжикова

К твоему вниманию еще одна украинская легкоатлетка, которая специализируется на беге на 400 метров и беге с барьерами на то же расстояние. В ее копилке достижений – "бронза" Олимпийских игр в эстафетном беге 4 х 400 метров в Лондоне.





Анна Рыжикова в Лондоне завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2012 / Фото с инстаграма Рыжиковой

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