"Поле поплыло": Олю Полякову раскритиковали за злоупотребление фотошопом – фотофакт

Певица Оля Полякова давненько не радовала своих подписчиков соблазнительными фотографиями. Неудивительно, что на этот раз 37-летняя звезда опубликовала серию кадров, на которых она позирует в ярком красном купальнике. Но что-то пошло не так. Поклонники красавицы раскритиковали ее за злоупотребления фотошопом. Сам смотри, что она такого натворила.

Оля Полякова снялась в красном купальнике на газоне. И все бы ничего, если бы не злоупотребления фоторедакторами. Внимательные пользователи сети заметили, что над некоторыми фотографиями откровенно "поколдовали", чтобы сделать животик певицы идеальным.

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И если Оля Полякова ожидала критику, связанную с возрастом и откровенностью фотографий, то прилетело ей с неожиданной стороны. Но нужно быть максимально откровенными: так редактировать фотографии нельзя!

"Фотошоп. Видно как живот подтягивала, что даже поле поплыло";

"Показывайте то, что есть, и подписчиков будет больше. А на фотошоп смотреть неинтересно";

"Там что-то подгорело".

Справедливости ради отметим, что в основном пользователи сети оставляли комплименты под постом певицы:

"На улице и так жарко, а она еще и подогревает";

"Чрезвычайно красивая женщина";

"Настоящая Афродита";

"Шикарная фигура и смотреть приятно".

Мы же призываем Оля Полякову перестать злоупотреблять фотошопом. Подписчики и так в восторге от нее. Это доказывает почти 90 тысяч лайков за сутки. И это количество, конечно же, с каждым днем ​​только растет.

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