Если ты до сих пор не подписан на Оливию Калпо, то мы рекомендуем это сделать. Сексуальная модель регулярно выкладывает на своем инстаграме откровенные и соблазнительные фото, которые буквально лишают ее поклонников сна. Неудивительно, что на Мисс Вселенная 2012 подписались более 4,9 миллиона пользователей сети!
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Мисс Вселенная 2012 снялась в откровенном купальнике
"Думаете, эти каблуки можно использовать вместо ласт?", – написала в шутку Оливиа под постом.
Мы же думаем, что на стройные и соблазнительные ножки модели можно смотреть вечность. И с нами соглашаются ее подписчики, которые буквально засыпали красавицу лайками, а также комментариями:
- "Ты безупречная";
- "Святая жара";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Твоё тело идеальное";
- "Ты нереальная";
- "Ты невероятно привлекательная".
Оливиа Калпо однозначно заслуживает на твой лайк, а также комментарий. А еще мы в очередной раз призываем подписаться на Мисс Вселенную 2012. На ее странице в инстаграме будет еще очень много горячих публикаций!
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