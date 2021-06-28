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Мисс Вселенная 2012 снялась в откровенном купальнике

"Думаете, эти каблуки можно использовать вместо ласт?", – написала в шутку Оливиа под постом.

Мы же думаем, что на стройные и соблазнительные ножки модели можно смотреть вечность. И с нами соглашаются ее подписчики, которые буквально засыпали красавицу лайками, а также комментариями:

"Ты безупречная";

"Святая жара";

"Абсолютно потрясающая";

"Твоё тело идеальное";

"Ты нереальная";

"Ты невероятно привлекательная".

Оливиа Калпо однозначно заслуживает на твой лайк, а также комментарий. А еще мы в очередной раз призываем подписаться на Мисс Вселенную 2012. На ее странице в инстаграме будет еще очень много горячих публикаций!