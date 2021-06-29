"Аж поле попливло": Олю Полякову розкритикували за зловживання фотошопом – фотофакт
Джерело:інстаграм Олі Полякової
Співачка Оля Полякова давненько не тішила своїх підписників спокусливими фотографіями. Тож не дивно, що цього разу 37-річна зірка опублікувала серію кадрів, на яких вона позує в яскравому червоному купальнику. Але щось пішло не так. Прихильники красуні розкритикували її через зловживання фотошопом. Сам дивися, що вона такого наробила.
Оля Полякова знялася у червоному купальнику на газоні. І все було б нічого, якби не зловживання фоторедакторами. Уважні користувачі мережі зауважили, що над деякими світлинами відверто "почаклували", щоб зробити животик співачки ідеальним.
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І якщо Оля Полякова очікувала критику, пов'язану з її віком і відвертістю світлин, то прилетіло їй з несподіваного боку. Але потрібно бути максимально відвертими: так редагувати фотографії не можна!
- "Фотошоп. Видно як живіт підтягувала, що аж поле попливло";
- "Показуйте те, що є, і підписників буде більше. А на фотошоп дивитися не цікаво";
- "Там щось підгоріло".
Задля справедливості відзначимо, що здебільшого користувачі мережі залишали компліменти під постом співачки:
- "На вулиці і так спекотно, а вона ще й підігріває";
- "Надзвичайно красива жінка";
- "Справжня Афродіта";
- "Шикарна фігура і дивитися приємно".
Ми ж закликаємо Олю Полякову перестати зловживати фотошопом. Підписники й так у захваті від неї. Це доводить майже 90 тисяч лайків за добу. І ця кількість, звичайно ж, з кожним днем лише росте.
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