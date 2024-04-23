Погиб на Эвересте 100 лет назад: о чем писал альпинист в последних письмах к жене

Британский альпинист Джордж Мэллори погиб в 1924 году, когда пытался достичь вершины Эвереста. Коллега Мэллори Сэнди Ирвин, скорее всего, также погиб, хотя его тела так и не нашли. Эту экспедицию начинали с восторгом, но закончилась она трагедией.

В Британии опубликовали письма альпиниста, погибшего в 1924 году

Через 100 лет после рокового восхождения, в 2024 году, оцифрованные копии писем Мэллори обнародованы колледжем Магдалины в Кембридже. Переписка охватывает широкий спектр тем – опыт Мэллори во время Первой мировой войны, его визит в США в 1923, небольшой снимок его супружеской жизни, маленькие споры с женой Рут и тому подобное.

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В одном из писем, написанном в первый день битвы на Сомме в июле 1916, Мэллори рассказывает жене, что произойдет с воспитанием дочери Клэр, если его убьют. В другом случае он описывает, как двое молодых людей, шедших позади него, возвращались из окопов и были убиты снарядом.

Однако среди ужаса войны были и вполне обычные вещи – просьба прислать яблоки и не присылать грелку, которая Мелори "заставит чувствовать себя свиньей". Между тем Рут рассказывает о рождении десяти поросят в один вечер, двое из которых умерли, а одно спасли горячим молоком и грелкой на спине.

В последнем письме Мэллори подробно описана его борьба и эмоции / Фото колледжа Магдалины, Кембридж

Судьба Мэллори

В письме, написанном во время британской разведывательной экспедиции на Эверест в 1921 году, альпинист описывал свое волнение:

Моя дорогая, это вообще увлекательное дело – я не могу передать тебе, какой восторг оно у меня вызывает и какая это перспектива. И какая в этом вся красота!

Через три года, во время третьей попытки взойти на Эверест, Мэллори и Ирвин пропали.

В цифровом архиве есть три письма, найденные в платке, когда тело Мэллори было обнаружено под снегом в 1999 году. Но, пожалуй, наиболее трогательным является последнее письмо Мэллори к Рут, написанное за несколько дней до смерти:

Шансы 50 к 1 против нас, но мы все равно победим и будем гордиться собой. С большой любовью к тебе. Всегда твой любящий Джордж.

Одно из последних писем Мэлори к жене / Фото колледжа Магдалины, Кембридж