От переполненного автобуса к рыболовной лодке: голая Кендалл Дженнер стала звездой мемов

На днях сеть всколыхнули эффектные фото модели Кендалл Дженнер. 25-летняя красавица снялась в рекламной кампании бренда Jacquemus. И сделала она это в довольно смелых образах. Но кто же мог подумать, что пользователи сети будут иметь свое видение стильных фото красавицы?

Не прошло и нескольких дней, как эффектные фото Кендалл Дженнер стали источником для десятков мемов. Модель "снялась" в переполненном автобусе, на рыболовном лодке, Эйфелевой башни и других интересных локациях. Гарантируем, тебе понравится!

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Кендалл Дженнер снялась в кампейне Jacquemus

Эффектная 25-летняя модель Кендалл Дженнер стала звездой рекламного кампейна французского бренда Jacquemus. Неудивительно, что модный дом с огромным удовольствием поделился со своими подписчиками кадрами со стильной съемки. На фотографиях Кендалл позирует с минимальным количеством одежды. Все для того, чтобы привлечь максимум внимания к вещам из новой коллекции осень – зима.



Кендалл Дженнер снялась голой в кампейне Jacquemus / Фото с инстаграма Jacquemus



Кендалл Дженнер снялась голой в кампейне Jacquemus / Фото с инстаграма Jacquemus

Особенно пользователям сети понравились 2 кадра. На одном из них Дженнер снялась полностью обнаженной, прикрывая грудь сумочкой Le sac Ciuciu. На другом же кадре она позирует в гамаке в стильном красном укороченном пуховике. Эти фотографии вдохновили на множество мемов. И, гарантируем, они вызовут у тебя улыбку.

Голая Кендалл Дженнер "проехалась" в переполненном автобусе

Благодаря креативному подходу пользователей сети, голая Кендалл Дженнер перенеслась в пожарную часть, на Эйфелеву башню, в переполненный автобус, ​​рыболовное судно, игру "Super Mario". Ты просто обязан это видеть!



Кендалл Дженнер "побывала" на Эйфелевой башне / Фото из открытых источников



Кендалл Дженнер повторил образ Майли Сайрус / Фото из открытых источников



А вот и сама Майли Сайрус с Кендалл Дженнер / Фото из открытых источников



Кендалл Дженнер "снялась" в пожарной части / Фото из открытых источников



Не обошлось и без переполненного автобуса / Фото из открытых источников



Кендалл Дженнер вписалась на рыболовную лодку / Фото из открытых источников



А еще она стала героиней компьютерной игры "Super Mario" / Фото из открытых источников

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Признайся, какое фото тебе понравилось больше всего? Нам, будем честными, безумно понравился мемасик, на котором Кендалл едет в переполненном автобусе. То еще зрелище!