Від переповненого автобуса до риболовного човна: гола Кендалл Дженнер стала зіркою мемів

На днях мережу сколихнули ефектні фото моделі Кендалл Дженнер. 25-річна красуня знялася у рекламній кампанії бренду Jacquemus. І зробила вона це у доволі сміливих образах. Але хто ж міг подумати, що користувачі мережі матимуть своє бачення стильних фото красуні?

Не минуло й кількох днів, як ефектні фото Кендалл Дженнер стали джерелом для десятків мемів. Модель "знялася" в переповненому автобусі, на риболовному човні, Ейфелевій вежі й інших цікавих локаціях. Гарантуємо, тобі сподобається!

Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Кендалл Дженнер знялася у кампейні Jacquemus

Ефектна 25-річна модель Кендалл Дженнер стала зіркою рекламного кампейну французького бренду Jacquemus. Тож не дивно, що модний будинок з величезним задоволенням поділився зі своїми підписниками кадрами зі стильної зйомки. На світлинах Кендалл позує з мінімальною кількістю одягу. Усе для того, щоб привернути максимум уваги до речей з нової колекції осінь – зима.



Кендалл Дженнер знялася голою в кампейні Jacquemus / Фото з інстаграму Jacquemus



Кендалл Дженнер знялася голою в кампейні Jacquemus / Фото з інстаграму Jacquemus

Особливо користувачам мережі сподобалися 2 кадри. На одному з них Дженнер знялася повністю голою, прикриваючи бюст сумочкою Le sac Ciuciu. На іншому ж кадрі вона позує у гамаку в стильному червоному вкороченому пуховику. Ці світлини надихнули на безліч мемів. І, гарантуємо, вони викличуть у тебе усмішку.

Гола Кендалл Дженнер "проїхалася" у переповненому автобусі

Завдяки креативному підходу користувачів мережі, гола Кендалл Дженнер перенеслася у пожежну частину, на Ейфелеву вежу, у переповнений автобус, риболовне судно, гру "Super Mario". Ти просто зобов'язаний це бачити!



Кендалл Дженнер "побувала" на Ейфелевій вежі / Фото з відкритих джерел



Кендалл Дженнер повторила образ Майлі Сайрус / Фото з відкритих джерел



А ось і сама Майлі Сайрус з Кендалл Дженнер / Фото з відкритих джерел



Кендалл Дженнер "знялася" у пожежній частині / Фото з відкритих джерел



Не обійшлося й без переповненого автобуса / Фото з відкритих джерел



Кендалл Дженнер вписалася на риболовецький човен / Фото з відкритих джерел



А ще вона стала героїнею комп'ютерної гри "Super Mario" / Фото з відкритих джерел

Тобі сподобається Від "Лель" до XXL: якими були успішні еротичні видання в Україні

Зізнавайся, яке фото тобі сподобалося найбільше? Нам, будемо чесними, шалено сподобався мемасик, на якому Кендалл їде у переповненому автобусі. Те ще видовище!