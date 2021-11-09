Одним из первых, как бы теперь сказали, хайповым телескопом является устройство, сделанное Галилео Галилеем. Однако не он изобрел телескоп, хотя и многие так думают.

Эту заслугу обычно приписывают 1608 году и голландскому производителю линз Гансу Липперсгею. Галилей же только добавил несколько усовершенствований и первым нацелился на звезды.

Стоит знать Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

Кому воздавать почести за изобретение телескопа

Телескоп является одним из важнейших изобретений человечества, но полной уверенности, кого за него благодарить – нет. Первым же человеком, подавшим заявку на патент на телескоп, был голландский производитель очков Ганс Липперсгей.

В 1608 году он заявил права на устройство, которое могло увеличивать объекты, не поверишь, втрое .

. Примечателен был и дизайн устройства – вогнутый окуляр с выпуклой линзой объектива.

Говорят, идея телескопа пришла в голову Липперсгею, когда он смотрел, как дети во дворе через две линзы смотрели на флюгер. Но говорят и другое – что идею мужчина украл у другого производителя очков Захарии Янсена, который жил неподалеку.



Ганс Липперсгей – мужчина, который первым подал патент на телескоп / Фото Britannica

Однако обе версии – легенды, не имеющие доказательств.

Чтобы не обидеть ни Липперсгея, ни Янсена, сейчас принято первому отдавать авторство телескопа, а второму – сложного микроскопа.

Хотя на самом деле, вероятнее всего, оба они приложились к созданию обоих инструментов.

О, к слову, заявку на патент Липперсгея правительство Нидерландов отклонило – как и такую ​​же заявку другого голландца Якоба Мециуса, поданную несколькими неделями позже. Потому что, мол, прибор слишком прост и его легко воспроизвести.

Отметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.