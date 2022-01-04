Парень показал, как за 4 года накачал свое тело: впечатляющая трансформация

Нам очень нравятся подобные ролики. А все потому, что мы можем увидеть, как сильно можно измениться, если взяться за свое тело.

В недавнем видео на канале Athlean-X, Джесси Лайко поделился видео о своем постепенном прогрессе в наращивании силы и мышц. Над своим телом блогер работал в течение 4 лет. И, конечно, продолжает это делать.

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Как изменилось его тело за 4 года

Учитывая, что он самопровозглашенный "хардгейнер" с худощавым от природы телосложением, который изо всех сил пытается прибавить в весе, трансформация тела Лайко поражает. И, как он заявлял в предыдущих видео, это было путешествие, в котором нужно было преодолеть собственное эго с нуля.

Я понял, что все мы начинаем с чего-то. Я забыл об этом замешательстве, прошел через этот процесс и научился делать подъемы правильно. Я видел столько прогресса, не только в цифрах, но и в моем контроле со штангой,

– говорит он.

Смотри на видео, как изменился Джесси Лайко за 4 года:

Упражнения с собственным весом также являлись важной частью распорядка Лайко, поскольку они помогли ему развить контроль и стабильность. Их он смог применять в своих тренировках с отягощениями.

Я пытался управлять своим телом и действительно замедлял движения, поэтому я мог ощущать каждую мышцу, работающую во время этого движения,

– объясняет он.

Однако одним из сложнейших аспектов повседневного распорядка для такого хардгейнера, как Лайко, было питание.

Многие худые ребята думают, что едят тонны. Но если вы запишете, что именно вы ели, то обнаружите, что на самом деле ели не так уж много, как казалось. Вы ели не как зверь, а как птица. Я работаю над этим каждый день,

– подчеркивает Лайко.

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Джесси Лайко на собственном примере доказал, что нужно много работать над своим телом, а также быть настойчивым. Как видишь, нашему герою понадобилось целых 4 года, чтобы из обычного худого парня превратиться в бодибилдера. И, подозреваем, он на этом не остановится.

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