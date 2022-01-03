Он предлагает каждому методы и принципы, которые использует во время тренировки Бена Аффлека, Галь Гадот, Александра Скарсгарда, Маккензи Дэвис, Алисии Викандер, а также Джеймса МакЭвоя. И все это абсолютно бесплатно. Так что странно, если бы ты отказался от этой возможности!

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Твое тело изменится через 30 дней

Каждую неделю тебе нужно будет уделить 4 дня силовым тренировкам. Они содержат элементы высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT), один день дополнительных кардио, а также два дня отдыха.

Не забывайте брать эти два выходных, когда захотите. Важно то, что вы соблюдаете четыре дня тренировок в неделю, может, пяти,

– подчеркивает он.

1-й день – ноги, 2-й день – грудь и плечи, 3-й день – спина, 4-й день – бицепсы и трицепсы.

В первом видео Лигдбак делится дневной тренировкой для ног. Она охватывает спринты на беговой дорожке, приседания со штангой, приседания с гирей, планку, а также разгибание ног.

Смотри на видео, как выполнять тренировку ног от Лигдбака:

Помимо тренировок, задача состоит в том, чтобы соблюдать дефицит калорий.

Не менее важно правильно употреблять макросы, состоящие из белков, жиров и углеводов,

– подчеркивает тренер.

Если ты будешь смотреть только на калории, то ты гипотетически мог бы просто заполнять необходимое количество любимым мороженым. Но это никуда не годится. Тренер отмечает важность баланса.

Совет: умножь вес собственного тела на 0,85, чтобы узнать, сколько граммов белка в день должен есть.

Лигдбак также не рекомендует ограничивать себя в пище и избегать интенсивных диет. Это позволит повысить твои шансы на построение тела собственной мечты, а также устранение лишнего жира.

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