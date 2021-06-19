Парень смог похудеть за год на 92 килограмма: как он выглядел раньше – шокирующее видео

Такие истории поражают и вдохновляют. Наш новый герой, Алекс Рубалькада, в подростковом возрасте боролся со своим весом. Его часто оскорбляли, но он решил не сдаваться. Поэтому серьезно взялся за свою физическую форму. Смотри, как ему удалось похудеть на 92 килограмма за год.

В недавнем эпизоде ​​шоу "Truly's Brand New Me" Алекс рассказывает о своем пути от толстяка к новому себе. Он отмечает, что сочетание нездоровой диеты и малоподвижного образа жизни стало причиной набора лишних килограммов.

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"Это всегда были игры и еда, а не упражнения. Как только я приходил домой, я играл в видеоигры, ел пищу и просто не беспокоился ни о чем. Самое сложное было не сломать стул. Я не помню, сколько их я сломал", – рассказывает он.

Бабушка Алекса очень заботилась о нем. А приготовление пищи – один из ее способов выразить свою любовь. Но когда она умерла, он знал, что дальше так продолжаться не может.

"Моя бабушка умерла от диабета 2 типа. Да и мне поставили диагноз переддиабетика. Я боялся, что умру. И не хотел этого. Я хотел изменить свою жизнь", – признается Алекс.

Путь к похудению

Прежде Алекс избавился от нездоровой пищи, начал ходить в парк и гулять. Всего 30 минут в день. Он признался, что во время простого стояния у него болели ноги и колени. Поэтому ходьба была настоящей изнурительной тренировкой.

"Я подумал: "Если я смогу похудеть на 15 килограммов за 3 месяца простой ходьбой, я продолжу это делать. Помню, как подумал: "Эй, я похудел на 15 килограммов и больше не переддиабетик. Я хочу посмотреть, насколько далеко я могу зайти с этим", – рассказывает он с искрой в глазах.

После года ежедневной ходьбы Алекс набрался храбрости и наведался в тренажерный зал. Там он начал дополнять свою тренировку упражнениями с отягощениями.

"Я должен был научиться просто не бояться занятий в тренажерном зале, и не беспокоиться о том, что люди думают обо мне", – отмечает он.

В свой тяжелый период Алекс весил 187 килограммов. Теперь же он потерял потрясающие 92! Однако затем обнаружил, что у него есть новая проблема, с которой нужно бороться: избыток кожи от такой резкой потери веса.

Смотри, как Алекс Рубалькада похудел на 92 килограмма:

Сначала он ненавидел лишнюю кожу. Он ненавидел то, как она заставляла его чувствовать себя. Более того он хотел сделать операцию, чтобы убрать лишнее, но решил повременить с этим.

"Я решил отложить операцию, потому что знал, что если мне ее сделают, я все равно не буду счастлив. То как я сейчас отношусь к своему телу, мне на самом деле комфортно с ним. И это показывает: как много я работал над ним, и над собой. Я горжусь собой", – добавляет он.

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Мы тоже гордимся Алексом, ведь он сумел не только взять себя в руки. Он еще и кардинально изменил свою жизнь. Поэтому ожидаем продолжение его трансформации. Подозреваем, нас ожидает еще много интересного.