Как перестать относиться к жизни слишком серьезно: 5 проверенных истин

Жизнь слишком сложна, чтобы еще и забивать себе голову. Поэтому мы предлагаем тебе расслабиться и научиться хотя бы иногда отпускать ситуацию. А помогут тебе в этом 5 проверенных истин.

Мы воспринимаем все настолько серьезно, что попадаем в водоворот негативных мыслей. Мы переживаем, что что-то может пойти не так. Но так жить нельзя. Это избавит тебя удовольствие от того, что происходит вокруг.

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К счастью, есть несколько проверенных истин, которые помогут тебе перестать всерьез воспринимать жизнь. Если ты ими воспользуешься, то очень скоро начнешь чувствовать себя значительно лучше и легче!

1. С такими людьми не так уж и весело

С каким человеком ты общался бы с большим удовольствием:

с тем, кто может посмеяться над собой и взглянуть на жизнь с легкостью;

с тем, кто обеспокоен, постоянно находится в стрессе и слишком много думает о проблемах?

Как правило, когда мы в постоянном стрессе, мы обращаемся не слишком по-дружески. Поэтому подумай, не стал ты одним из таких людей? Попробуй принять себя со стороны. Возможно, ты слишком все усложняешь...



Слишком серьезные люди при этом не слишком веселые / Фото Unsplash

2. У каждого в жизни что-то происходит

Проблема не в "вещах", а в размышлениях об этих вещах. То, как ты думаешь, определяет то, как ты себя чувствуешь и ведешь. Негативное мышление никогда никому не помогало. Поэтому необходимо бросить вызов своим мыслям, чтобы облегчить нагрузку. Здесь действительно важно осознавать свои мысли.

Помни, ты не единственный, кто сталкивается с тем, что жизнь бросает тебя.

3. Никто не выберется отсюда живым

Честно говоря, жизнь задуманная как приключение. И иногда нам нужно проверить себя и применить правило 5 x 5.

В следующий раз, когда у тебя возникнут негативные мысли, сделай паузу и спроси себя, будет ли то, о чем ты беспокоишься, иметь значение через 5 лет!

Если да, то поговори об этом с кем-нибудь, кто может помочь тебе – терапевтом или тренером. Но если ответ отрицательный, то просто дай себе 5 минут, чтобы подумать об этом, а потом двигайся дальше.

4. Стресс – это ужас, которым управляем мы сами

И все же стресс – наименее эффективный метод решения проблем. Один из лучших способов справиться со стрессовыми ситуациями – быть зрителем, а не жертвой. Это может помочь тебе взглянуть на вещи в перспективе – избавиться от эмоций. Это позволит понять, что не все так страшно.

5. Преодолевай границы

Наконец, запомни, что никто, кто изменил мир, не оправдал ожидания общества. Все, кем ты восхищаешься, продолжали раздвигать границы, преодолевать препятствия, росли в процессе и, вероятно, вошли в историю. Дело в том, что, когда ты менее серьезно относишься к жизни и смотришь на факты, ты можешь остановиться, переоценить и продолжить. В жизни появится чуть меньше стресса и страха и чуть больше смелости для новых свершений.



Не бойся раздвигать границы вокруг себя / Фото Unsplash

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Помни, что как бы ты не хотел, чтобы что-то произошло (или нет), муки из-за этого не принесут тебе никакой пользы. Даже если все идет не так, как ты надеялся, не переживай. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Дядя Ницше не соврал!