Для застенчивых людей сложно искать новую работу, строить новые отношения. Да и вообще все новое для них может показаться настоящей катастрофой. Но, к счастью, все можно исправить.

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Сразу же оговоримся, что в застенчивости нет ничего трагического. Она просто может несколько усложнить твою жизнь. Поэтому мы предлагаем хотя бы немного ее укротить. Это позволит быть уверенным и лучше справляться с вызовами, которые стоят перед тобой. Для этого возьми на вооружение советы экспертов.

1. Пойми происхождения застенчивости

Хотя во многих случаях застенчивость связана с факторами, которые трудно изменить, такими как генетика или жизненный опыт, правда в том, что застенчивость – также способ и действий. Это не состояние, которое невозможно изменить. Происхождение застенчивости можно проследить до того, как человек интерпретирует неизвестное.



Застенчивость – не приговор, ведь над ней можно работать / Фото Unsplash

2. Не воспринимай других как угрозу

Иногда застенчивым людям трудно общаться с другими людьми, потому что они видят в них существ, абсолютно отличных от них самих. И эти "чужие" кажутся опасными. Например, если застенчивый человек встречает общительного, то он может почувствовать, что они из разных миров и не стоит пытаться коммуницировать ближе. Но это не значит, что такой человек угрожает тебе. Ну разве тем, что может ворваться в твою зону комфорта.

3. Пойми, что у всех нас есть общие черты

Даже в самого общительного человека есть общие мысли и черты характера с чрезвычайно стеснительным. И поскольку мы все люди, вполне вероятно, что у нас есть несколько общих страхов, переживаний и взглядов. Постарайся увидеть те аспекты, которые являются общими, а не отличными.

4. Верни уверенность в себе

Это одна из проблем, с которой каждый должен столкнуться в жизни. С годами мы, как правило, теряем некоторые элементы нашей самооценки или уверенности в себе. Но мы также приобретаем других, не менее важных знаний о себе. Ты можешь начать с размышлений о том, какие аспекты тебе нравятся и что, по твоему мнению, может понравиться другим.



Найди в себе те черты, которые делают тебя уверенным / Фото Unsplash

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