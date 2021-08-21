Перфекционизм – тормоз прогресса: почему от этого нужно избавиться немедленно

Во время съемок "Титаника" актерам пришлось повторить некоторые дубли более 100 раз, прежде чем Джеймс Кэмерон остался доволен. В телесериале "Фрейзер" часто повторяется шутка о том, что персонаж, невротический психотерапевт Найлс, настолько ненавидит орфографические ошибки, что даже поправляет граффити, когда гуляет по улице.

И Кэмерон, и Найлз – хорошо известны примеры перфекционистов. Тех, кто хочет, чтобы все было как можно лучше. Стремясь к золотому эталону, которого он никогда не сможет достичь в своей жизни, перфекционист тратит часы на простые задачи, какие менее критичный человек выполняет за секунды.

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Перфекционизм не всегда должен быть злом. Во время собеседования, когда даже самый маленький шаг в неправильном направлении может стоить тебе работы твоей мечты, принуждение к подготовке к мельчайшим деталям обычно стоит того.

Однако перфекционизм чаще бывает твоим злейшим врагом, а не лучшим другом. В конце концов, энергия, которую перфекционисты тратят на уборку крошечных, незаметных деталей, расходуется за счет их производительности. Кроме того, весь этот ненужный стресс вызывает бесчисленные проблемы со здоровьем, например, скрежетание зубами.



Перфекционизм может стать злейшим врагом на пути к успеху / Фото Unsplash

Хорошо лучше, чем идеально

Если ты действительно хочешь чего-то достичь, лучше отказаться от стремления к перфекционизму. Но так легче сказать, чем сделать. В конце концов перфекционизм – спектр, к которому можно отнести практически каждого человека.

"Люди с ОКР (обсессивно-компульсивным расстройством) знают, что их поведение компульсивное, и им лучше от него отказаться", – говорит нейропсихолог Джуди Хо.

С другой стороны, упорные перфекционисты не понимают этого или не хотят этого понимать.

"Они думают, что их путь лучше, и любой, кто не согласен с ними, – ошибается", – добавляет она.

Перфекционизм возникает с глубоко укорененной незащищенности, страха, что ты недостаточно хорош и тебе нужно работать лучше.

Первый шаг к отказу от этого – перестать зацикливаться на чужом мнении.

Если это слишком сложно, у Мэтта Пламмера, теневого генерального директора теневой организации по лайф-коучинга под названием Zarvana, есть удивительная практическая альтернатива. Когда ты пишешь служебную записку в офисе, покажи ее черновик своему руководителю. Если ты настоящий перфекционист, скорее всего, этого грубого наброска достаточно.



Если посетишь Лувр – посмотри на Мону Лизу Леонардо да Винчи / Фото Unsplash

Если говорить о набросках, Леонардо да Винчи 4 года работал над своей Моной Лизой, прежде чем в отчаянии выбросить кисти в окно. Миллионы людей, которые ежегодно посещают Лувр, не осознают, что картина еще далека от идеала. В конце концов, разница между "хорошо" и "идеально" слишком мала, чтобы ее можно было заметить.

Человек, который делает ошибки, часто кладет в копилку больше денег, чем перфекционист,

– это утверждение лучше всего объясняет проблему перфекционизма.

Пока Xerox искал идеала – Apple действовал

Возьмем, например, технологическую компанию Xerox. Сегодня мы знаем ее только благодаря принтерам. Однако в прошлом веке компания собиралась стать флагманом компьютерного рынка, кем сейчас является Apple и Microsoft. К сожалению, талантливые инженеры Xerox также были теми еще перфекционистами. Пока они были за чертежной доской, бросая пачки бумаги в мусор, Apple выпустила несовершенный, но функциональный Apple I. Вот и все!

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Говорят, что самыми успешными людьми в обществе движет перфекционизм. В этом, безусловно, есть доля правды. Например, психологи предполагают, что успех Apple и Tesla можно объяснить тем фактом, что и усыновленный Стив Джобс, и не слишком крутой Илон Маск хотели проявить себя, несмотря на отсутствие отцов.

Но даже если это и правда, то это только половина дела. Рядом с каждым перфекционистом есть кто-то – деловой партнер или друг семьи, или даже второй голос в твоей голове, – который, если необходимо, поможет сделать решительный шаг. В конце концов, чистое совершенство – ошибка. Этого не существует. Поэтому не стоит гнаться за идеалом, ведь так можно вечность простоять на одном месте!