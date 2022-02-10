Как первый секс влияет на длительность отношений

У нас было такое подозрение, но ученые решить совсем лишить нас сомнений. Оказывается, первый секс может оказать серьезное влияние на продолжительность наших отношений. Расскажем тебе как!

Если ты не знал, хороший первый секс может иметь решающее значение для долговечности отношений. В частности, исследователи обнаружили, что успех "определяется сексуальной химией между парой впервые, когда они спят вместе".

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Как первый секс влияет на отношения

Исследование 800 человек показало, что пары, у которых был отличный первый секс, с большей вероятностью продолжали отношения, чем те, у кого секс не был столь хорошим,

говорят ученые.

Наблюдение, опубликованное в Журнале экспериментальной психологии, говорит: пары, наслаждающиеся своим первым совместным времяпрепровождением, более заинтересованы в том, чтобы использовать этот опыт и превратить его в долгосрочные отношения.

На ранних стадиях эксперимента все отношения развивались с одинаковой быстротой. Однако как только каждый дуэт впервые занимался сексом, начали проявляться определенные отличия.

Когда появились эти отличия, именно секс определял, женится ли пара или разведется,

– говорится в исследовании.



Если первый секс хорош, то отношения могут стать продолжительными / Фото Emiliano Vittoriosi

Профессор Иствик, автор исследования, сказал: "Долгосрочные и краткосрочные траектории обычно расходятся после того, как вы знаете кого-нибудь в течение нескольких недель или месяцев".

Эксперт убеждает, что в этот промежуток человек склонен задавать себе вопрос: "К чему это все ведет?" или "Насколько мне нравится этот человек?".

Люди могут строить краткосрочные отношения, когда у них "незначительное" влечение к другому человеку. Этого достаточно, чтобы продолжать заниматься сексом, но, возможно, ненадолго,

– добавляет он.

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Каков вывод из всего этого? Казалось бы, долгосрочные отношения ассоциируются с защитниками ванильного секса. Но наблюдение ученых разрушает этот миф. Оказывается, построить длительные и крепкие отношения без сексуальной химии просто невозможно.