Ученые выяснили, что секс с бывшими больше не мешает тебе двигаться дальше. Более того, он может сделать тебя еще счастливее. Представляешь?

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К такому странному выводу пришли исследователи из Университета штата Уэйн в Детройте. Они провели два теста, чтобы оценить последствия секса после расставания. Результаты наблюдения они опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior .

Как секс с бывшими влияет на нас

В первом эксперименте приняли участие 113 человек, которые недавно разошлись. Они прошли серию онлайн-опросов, во время которых отвечали на довольно простые вопросы. Например:

Есть ли у них физический контакт со своим бывшим партнером?

Что они ощущали после развода?

Насколько эмоционально они были привязаны?

Во втором исследовании испытуемых попросили сообщать о реальных сексуальных контактах со своими бывшими партнерами. Это также охватывало информацию о том, привязаны ли еще люди эмоционально к своим бывшим через два месяца после завершения отношений.

Затем исследователи проанализировали данные обоих этих исследований и пришли к выводу:

половой акт с бывшей не препятствует эмоциональному восстановлению человека после расставания.



Секс с бывшими позволяет нам чувствовать себя счастливее / Фото Claudia van Zyl

На самом деле исследование зашло настолько далеко, что дошло к неожиданному выводу: те, кто все еще испытывает чувство к бывшим, чаще будут заниматься с ними сексом. Очевидный факт. Но он, по словам исследователей, на самом деле заставляет бывших позитивнее относиться к своей повседневной жизни, а не наоборот.

Это исследование показывает, что общественное заламывание рук в связи с попытками заняться сексом с бывшими не может быть оправдано,

– подчеркивает Стефани Спилманн, автор исследования.

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