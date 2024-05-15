Но насладиться ледяным воздухом не удастся, если в твоем автомобиле кондиционера нет. Так что же в таком случае делать? Есть несколько советов, как сохранить прохладу в машине.

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Как сохранить машину прохладной без кондиционера

Первое, что следует знать – включение вентиляционных отверстий без кондиционера только разгонит горячий воздух. Поэтому этого делать не надо, а надо вот что:

Используй солнцезащитный тент. Это, пожалуй, лучшее, что ты можешь сделать, независимо от того, есть ли в твоем автомобиле кондиционер. Приобрети солнцезащитные шторки для окон и лобового стекла. Они заблокируют прямые солнечные лучи, которые обычно нагревают салон твоего автомобиля.

Это, пожалуй, лучшее, что ты можешь сделать, независимо от того, есть ли в твоем автомобиле кондиционер. Приобрети солнцезащитные шторки для окон и лобового стекла. Они заблокируют прямые солнечные лучи, которые обычно нагревают салон твоего автомобиля. Паркуйся в тени. Тщательно продумай, где ты собираешься припарковать свой автомобиль. Даже если для этого придется проехать немного дальше, стоит найти место в тени, чтобы потом не ехать в машине, которая больше похожа на печь.

Есть несколько простых советов и лайфхаков, чтобы сохранить авто прохладным летом и без кондиционера / Фото freepik

Прикрой приборную панель и руль. Когда солнце светит прямо в автомобиль, панель приборов и руль принимают на себя основной удар жары, поэтому они становятся невыносимыми на ощупь. Купи чехлы для панели в сети, или можешь сэкономить деньги и использовать полотенце или кусок ткани.

Когда солнце светит прямо в автомобиль, панель приборов и руль принимают на себя основной удар жары, поэтому они становятся невыносимыми на ощупь. Купи чехлы для панели в сети, или можешь сэкономить деньги и использовать полотенце или кусок ткани. Оставляй окна слегка открытыми. Попробуй немного открыть окна, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха в машине.

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