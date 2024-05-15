Но насладиться ледяным воздухом не удастся, если в твоем автомобиле кондиционера нет. Так что же в таком случае делать? Есть несколько советов, как сохранить прохладу в машине.
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Как сохранить машину прохладной без кондиционера
Первое, что следует знать – включение вентиляционных отверстий без кондиционера только разгонит горячий воздух. Поэтому этого делать не надо, а надо вот что:
- Используй солнцезащитный тент. Это, пожалуй, лучшее, что ты можешь сделать, независимо от того, есть ли в твоем автомобиле кондиционер. Приобрети солнцезащитные шторки для окон и лобового стекла. Они заблокируют прямые солнечные лучи, которые обычно нагревают салон твоего автомобиля.
- Паркуйся в тени. Тщательно продумай, где ты собираешься припарковать свой автомобиль. Даже если для этого придется проехать немного дальше, стоит найти место в тени, чтобы потом не ехать в машине, которая больше похожа на печь.
Есть несколько простых советов и лайфхаков, чтобы сохранить авто прохладным летом и без кондиционера / Фото freepik
- Прикрой приборную панель и руль. Когда солнце светит прямо в автомобиль, панель приборов и руль принимают на себя основной удар жары, поэтому они становятся невыносимыми на ощупь. Купи чехлы для панели в сети, или можешь сэкономить деньги и использовать полотенце или кусок ткани.
- Оставляй окна слегка открытыми. Попробуй немного открыть окна, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха в машине.
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- Используй герметичный пакет со льдом или холодную влажную ткань, держи их перед вентиляционными отверстиями. Это замечательный лайфхак, если у тебя есть время подготовить лед или ткань перед поездкой. Если подержать их перед вентиляционными отверстиями и поднять вверх, воздух станет намного прохладнее – это почти так же хорошо, как кондиционер.
- Приобрети солнечные вентиляторы. Ты можешь оставлять солнечные вентиляторы в машине, когда она припаркована, и тогда в салоне будет прохладно в следующий раз, когда тебе нужно будет куда-то ехать.