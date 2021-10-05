Почему многие пары любят целоваться на публику: интересное исследование

Когда другая пара начинает интенсивно целоваться на публике, это привлекает внимание. Неудивительно, что иногда мы не можем оторвать взгляда. А еще во время такого зрелища мы переживаем самые реакции: от интереса к возбуждению и даже раздражению. Расскажем, что мотивирует других и нас самих к таким публичным проявлениям страсти.

Когда пара целуется на публике – это проявление привязанности партнеров или банальное хвастовство? Исследование, опубликованное в Journal of Sex Research, предполагает, что это, вероятно, больше о втором сценарии, а не о первом.

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Ученые опросили 349 студентов колледжей об их прошлом опыте "перформативного целование" – так называют поцелуи на публике. Участников спросили, делали ли они это раньше, на что это было похоже, что побудило их сделать это и какую реакцию они получили.



Опыт поцелуев на публике не является чем-то экзотическим / Фото Unsplash

Примерно одна треть выборки до этого целовалась на публике. Что логично, подобный опыт был как у мужчин, так и женщин, но...

Женщины в 4 раза чаще, чем мужчины говорили, что занимались перформативными поцелуями с однополым партнером (8 процентов против 2 процентов). Интересно, что все мужчины, которые сообщили о публичном однополом поцелуе, были геями. Зато почти все женщины, которые так поступили, были гетеросексуалками.

Почему люди целуются на публике

Что же касается мотивации публичных поцелуев, то наиболее распространенная причина для мужчин – восхваление. Они хотели поднять свой имидж или социальный статус. Реже некоторые мужчины делали это, чтобы продемонстрировать свой статус в отношениях, чтобы начать новые отношения или просто для развлечения.

Для женщин, которые целовались с мужчинами, главный мотиватор – разжигание ревности, часто со стороны бывшего. Иногда это было связано с необходимостью отомстить, а иногда с желанием вернуть бывшего партнера. Хотя некоторые женщины говорили, что делали это, чтобы продемонстрировать свой статус в отношениях или повысить имидж. Но эти ответы были не столь распространенными.



Женщины часто это делают, чтобы вызвать ревность / Фото Unsplash

А что с реакциями людей?

Мужчины дали больше положительных, чем отрицательных оценок. А это значит, что они, как правило, получали то, что им нужно было. Мало кто сказал, что сожалеет об этом опыте. А те, кто это сделал, сказали, что чувствовали себя неловко, над ними смеялись или они нечаянно ранили чужие чувства.

Зато реакции женщин были в основном негативными. Они с меньшей вероятностью, чем мужчины, получили от этого то, что хотели. Самым распространенным отрицательным результатом среди женщин было заблуждение других, связанное с их легкомыслием. Таким образом, были очевидны двойные стандарты, когда мужчин чаще хвалили, а женщин стыдили за такое поведение.



Интересно, что такое поведение женщин считают легкомысленным / Фото Unsplash

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Конечно, этот опрос не может целиком и полностью пролить свет на перформативные поцелуи. Мы бы скорее считали его пищей для размышлений. Вот ты, например, если целуешься на публику, то для чего это делаешь? Но дай себе честный ответ.