Врач рассказал, почему не стоит пробовать похудеть на 15 килограммов за 30 дней

Часто спортом занимаются не только для того, чтобы нарастить мышечную массу, но и похудеть. Но врач Ларри Берчетт рассказывает, почему категорически не стоит быстро избавляться от лишнего веса. Узнай, почему сбросить 15 килограммов за 30 дней – не самая лучшая идея.

Ларри Берчетт прошелся по ложных советах, которые, как утверждается, могут помочь сбросить до 15 килограммов за 30 дней. В частности он объясняет, почему такое стремительное похудение может негативно повлиять на тебя.

Примечательно Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection

"Если ты весишь 140 килограммов или 150, то ты можешь потерять много воды, голодая. Но никто не объясняет, что похудение на 15 килограммов за 30 дней может стать причиной возвращения веса", – отмечает он.

Как на тебя влияет стремительное похудение?

Попытка сбросить такое большое количество веса за такой короткий промежуток времени может фактически помешать организму худеть в будущем.

"Когда ты худеешь настолько быстро, ты теряешь мышцы. А мышцы – это то, что сжигает калории", – отмечает врач.

Он считает, что к снижению веса следует подходить как к медленному, длительному процессу. Похудение должно быть частью твоего постоянного образа жизни.

"Пол килограмма в неделю или даже в две, в течение года – это 13 или целых 26 килограммов в год", – добавляет он.



Врач рекомендует чаще есть, но меньшими порциями / Фото Unsplash

Дефицит калорий, то есть употребление меньшего количества калорий в день, может помочь похудеть. По словам Берчетта, один из способов достижения этого – чаще есть небольшими порциями в течение дня. Например, питаться каждые 3 часа, а не переедать во время обеда или ужина. Он также рекомендует сократить употребление полуфабрикатов и сахара. Также в каждом твоем приеме пищи должно быть хотя бы немного белка.

"Это поможет нарастить драгоценные мышцы: это то, что сжигает калории. А еще белок заставляет тебя чувствовать себя сытым", – отмечает Берчетт.

Поэтому не стоит пытаться избавиться от лишних килограммов за очень короткий промежуток времени. Построение тела своей мечты – марафон, а не спринт. Помни об этом!

Это интересно 4 признака, что ты во время похудения теряешь не жир, а мышечную массу