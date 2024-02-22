В Гарварде объяснили, почему не стоит искать вдохновение для фитнеса в соцсетях

Социальные сети стали огромной частью нашей жизни во всех ее аспектах. Мы читаем новости, находим новые хобби и интересы, сохраняем рецепты, которые, вероятно, никогда не приготовим, и, конечно же, видим много контента, связанного с фитнесом.

Тренировки, советы, упражнения и полезные рецепты почти незаметно заполонили наши ленты за последние несколько лет. Это не обязательно должно быть плохо. На самом деле есть много создателей контента на спортивную тематику, которые создают действительно ценный, качественный контент, что позволяет нам всем иметь доступ к информации, а также мотивирует многих людей к тренировкам.

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Что говорят ученые о вдохновении в сети

Однако последнее исследование Гарвардского университета свидетельствует о том, что, возможно, нам стоит задуматься над тем, как мы потребляем этот тип фитнес-контента, или, как его еще называют, фитспирацию. Фитнес вдохновение – это посты в социальных сетях, которые имеют целью вдохновить других на тренировки и улучшение здоровья. Их можно найти в тиктоке, инстаграме и фейсбуке.

Обычно это фото и видео тренировок, рецепты или советы по диете, а также классические изображения до и после значительных физических изменений. Только в инстаграме хэштеги #fitspiration или #fitspo насчитывают более 100 миллионов сообщений. Большинство из них – от людей с сильным, четко очерченным телосложением.

Преимущества распространения такого контента очевидны. Но в чем же тогда проблема? По сути, этот контент часто может быть бесполезным или даже вредным для тех, кто его потребляет.

По данным Гарварда, его последствия включают: большую неудовлетворенность телом, худшее настроение, сосредоточенность на эстетических, а не функциональных результатах, а также большее восприятие того, что идеалом является накачанное тело, поскольку среди создателей контента нет большого разнообразия телесных форм. Происходит бессознательная интернализация идеи о том, что красота есть только в этих ультраопределенных формах тела.



Соцсети могут вызвать неудовлетворенность своим телом / Фото freepik

В Гарварде изучали качество постов 100 самых популярных инфлюенсеров инстаграма, связанных с физическими упражнениями, и с их аккаунтов проанализировали 15 сообщений.

Пост считался таким, не заслуживающим доверия, если он:

показывал обнаженную натуру;

сексуализировал человека (особенно женщин);

включал экстремальные типы тел, например, с недостаточным весом или чрезмерно мускулистые;

его сообщения были сосредоточены только на худобе или имели негативную коннотацию, а не на приоритете здоровья;

или если информация о фитнесе содержалась в 3 постах или меньше из этих 15.

Результаты (как бы грустно это не звучало) не такие уж и неожиданные: 26% постов содержали сексуализированные изображения, 15% показывали экстремальные типы фигур, 22% содержали обнаженную натуру, а 41% аккаунтов содержали фитнес-контент в 3 или менее постах.

Проанализировав эти результаты, возникло много вопросов о том, как это может повлиять на психическое здоровье тех, кто его потребляет: какой смысл постоянно видеть тела, которые не похожи на нас (и часто отредактированы)? Почему мы продолжаем потреблять контент, который заставляет нас чувствовать себя плохо из-за того, кем мы являемся?

Правда в том, что часто мы даже не можем ничего с этим поделать. Как только мы попадаем в спортзал, наши социальные сети заполняются подобными публикациями, и во многих случаях невозможно избежать их потребления. Поэтому, когда мы сами ищем советы, тренировки или рецепты, мы должны убедиться, что те, кто их распространяет, являются людьми, которые имеют определенную подготовку в этой области, или по крайней мере ссылаются на источники своей информации.

Важно фильтровать такую информацию

Прежде всего, мы не должны становиться зависимыми от контента людей, которые пытаются продать нам продукт или услугу, если мы не знаем, действительно ли это полезно для нашего здоровья. Это то, что часто случается с пищевыми добавками или планами тренировок. Полезно очистить список людей, за которыми мы следим, и спросить себя, действительно ли они приносят что-то позитивное в наше фитнес-путешествие, или нет.



В фитнес-путешествии стоит полагаться на экспертов / Фото Drazen Zigic

Следует помнить, что когда речь идет о здоровье и физических упражнениях, социальные сети часто не являются лучшим местом для поиска качественной информации. Тем не менее, есть определенные авторитеты или коммуникаторы, чья информация может быть очень полезной. Мы просто должны научиться различать их.

В конце концов, речь идет о том, чтобы прислушиваться к своей интуиции и разуму. Если контент, который мы потребляем, вредит нашему психическому здоровью, мы должны прекратить его смотреть. Информация, которую мы ищем, всегда должна иметь научные доказательства. Только тогда она действительно улучшит наше здоровье.

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