На самом деле по словам экспертов, регулярная программа физических упражнений может помочь тебе выглядеть и чувствовать себя моложе, а также улучшить качество вашего сна и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений кровяного давления, ожирения и тому подобное.

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Но это еще не все, исследование ученых Национального института рака в Бетесде (США) показало, что даже начало занятий спортом в зрелом возрасте, особенно в возрасте от 40 до 60 лет, приводит к такому же снижению риска смерти, как и у тех, кто регулярно занимается спортом. Поэтому даже если ты был неактивным в течение длительного времени, никогда не поздно вернуться к физической активности.

Предлагаем 5 лучших тренировок, которые помогут сохранить молодость, форму и позаботиться о здоровье.

Плавание

Плавание всегда считалось идеальным видом спорта. Легкость воды помогает телу, уменьшая нагрузку на суставы, благодаря чему они могут двигаться более плавно. Неудивительно, что это также идеальная активность для людей, страдающих артритом.

Плавание особенно подходит для людей старше 50 лет, поскольку это полноценная аэробная активность, которая заставляет двигаться все конечности. Единственное предостережение – не ограничиваться простыми "кругами", а часто менять темп, чтобы улучшить аэробные возможности и лучше стимулировать метаболизм и структуру мышц,

– объясняет эксперт-тренер Стефано Марини.



Плавание положительно влияет на твое тело / Фото freepik

Тайцзи

Это китайское боевое искусство сочетает в себе движение и расслабление и полезно как для ума, так и для тела. Это очень мягкий вид тренировок, особенно полезен для поддержания равновесия, которую мы теряем с возрастом.

Поднятие веса

Регулярная тренировка мышц, даже с небольшим весом, имеет важное значение для сохранения их силы. Занятия тяжелой атлетикой также помогут тебе легче поддерживать вес, поскольку они способствуют сжиганию жировой массы и наращиванию сухой массы. В идеале, начните с персонального тренера, чтобы убедиться, что ты имеешь правильную осанку при поднятии веса.

После 40 лет тело имеет тенденцию терять тонус и эластичность, поэтому тяжелая атлетика является идеальным упражнением для стимуляции мышечной ткани. Она также положительно влияет на выработку тестостерона как у мужчин, так и у женщин, что является большим достижением, когда речь идет о повышении умственной энергии. Кроме того, следует подчеркнуть, что "становиться сильнее" положительно влияет на деятельность и отношения вне спортзала и, в целом, на самооценку,

– говорит Марини.

Езда на велосипеде

Езда на велосипеде – это панацея в любом возрасте. В частности, для мужчин в возрасте 50 лет кручение педалей снимает нагрузку на суставы, которые таким образом меньше нагружаются и одновременно укрепляются.

Это менее полноценный вид спорта, чем плавание, поскольку он концентрирует тренировки на основных мышцах (часть тела, которая включает мышцы живота, параспинальные мышцы, квадратные мышцы поясницы, мышцы тазового дна, ягодицы, сгибатели бедра и т.д. – Men 24),

– говорит эксперт-тренер.



Также важно кататься на велосипеде, когда тебе за 50 / Фото freepik

Поэтому идеальным вариантом является сочетание его с другими видами тренировок. Один из них – быстрая ходьба.

Быстрая ходьба

Простая, но эффективная ежедневная программа быстрой ходьбы также помогает поддерживать физическую форму, контролировать кровяное давление, укреплять кости и улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы. По словам Николы Дель Бьянко, ортопеда, специализирующегося на лечении патологий стоп, "30 – 40 минут быстрой ходьбы, включенные в распорядок дня, помогают поддерживать хорошую мышечную ткань и, в то же время, замедляют дегенерацию суставов, действуя, в частности, на укрепление коленей, бедер и лодыжек".

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Обратим внимание, что эти виды физической активности актуальны не только для тех, кому за 50. Поэтому, если ты до сих пор не начал заботиться о собственном теле и здоровье, то айда делать это немедленно!

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