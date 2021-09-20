Почему не стоит пропускать день ног: 6 веских причин

Зона, которую нельзя игнорировать: нижняя часть тела. Конечно же, хочется видеть рельефные руки, стальной пресс. Но было бы большой ошибкой не добавлять в программу тренировок упражнения для ног.

Тренировка для ног – один из важных строительных блоков к позитивным изменениям в твоем теле. С его помощью можно улучшить результативность в наращивании мышечной массы. А еще ты избежишь дисбаланса, когда без футболки будет стоять рельефный и сильный мужчина, а вот без штанов – мальчик со спичками вместо ног.

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6 причин не пропускать день ног

1. Ускоряется метаболизм

Благодаря интенсивной тренировке ног, в которой привлечены крупнейшие группы мышц твоего тела, твой метаболизм работает быстрее и сжигается значительное количество жира. Так, с одной стороны, у тебя могут быть красивые и стройные ноги, с другой – ты можешь нарастить мышечную массу и получить подтянутый внешний вид.



Работа над нижней частью тела способствует ускорению метаболизма / Фото Unsplash

2. Улучшается равновесие

Ты должен уделять достаточно времени приседаниями, которые являются одним из первых упражнений, какое приходит на ум, когда речь идет об упражнениях для ног. Более того, увеличивая количество дней, в течение которых ты выполняешь приседания, тебе не нужно каждый раз поддерживать интенсивность веса на высшем уровне. Позаботься о том, чтобы во время приседаний, которые ты выполняешь в определенные дни недели, ты правильно выполнял технику. Это не только укрепит мышцы ног, но и значительно улучшит равновесие и мышечную выносливость.

3. Твои мышцы работают эффективнее

Если ты думаешь, что приседания не подходят тебе ни психологически, ни физически, ты также можешь попробовать приседания на куб. Это еще один эффективный вариант движения. Ведь приседания на куб, которые ты выполняешь с гантелями или гирями в руках, могут быть такими же эффективными, как и приседания со штангой. А еще они более безопасны.

Наличие веса перед телом в приседании на куб уменьшит нестабильность движения и поможет тебе оставаться в правильной форме. Таким образом, ты можешь комфортнее спускаться с весом и вставать изо всех сил. Кроме того, это упражнение также может укрепить твои квадрицепсы и мышцы работать эффективнее, снимая давление с твоей талии.

4. Укрепляются мышцы кора

Еще одно эффективное упражнение для нижней части тела – болгарские сплит-приседания. Это удивительное упражнение, которое увеличивает мышечную массу. А еще оно способствует улучшению способности удерживать равновесие. Кроме того, это упражнение, которое ты можешь выполнять без излишней нагрузки на позвоночник, укрепляет зону кора и увеличивает подвижность бедер. И если ты сможешь правильно выполнять движения, ты сможешь набрать мышечную массу.

5. Твоя фигура становится более привлекательной

Становая тяга – то упражнение, которое ты просто не можешь пропускать. И его желательно выполнять хотя бы раз в неделю. Оно не только серьезно увеличивает силу твоего тела, но и обеспечивает серьезное наращивание мышечной массы в спине, бедрах и подколенных сухожилиях. Эта сила и мышечная масса, которые ты набираешь, не только улучшают твою работоспособность, но и делают твою фигуру более привлекательной.



Не отказывайся от выполнения становой тяги / Фото Unsplash

6. Твоя общая сила растет

Твои бедра – источник энергии для твоего тела. Чтобы обеспечить поддержку бедер, уделяй им хотя бы раз в неделю. Если тебе нравится тяга бедра со штангой, выполняй ее. Это упражнение, которое укрепит мышцы бедра, также увеличит эффективность, какую ты получаешь от приседаний и становой тяги. Желательно пробовать постепенно увеличивать вес, над которой ты работаешь, чтобы укрепить бедра и нижнюю часть тела, но не слишком торопись. Помни, что прочная верхняя часть тела возможна только с сильной нижней.

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Никогда, слышишь, никогда не игнорируй день ног. Сильная и крепкая нижняя часть тела однозначно положительно повлияет на твою результативность. Работай над собой и не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего!