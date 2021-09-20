Чому не варто пропускати день ніг: 6 вагомих причин

Зона, яку не можна ігнорувати: нижня частина тіла. Звичайно ж, хочеться бачити рельєфні руки, сталевий прес. Але було б великою помилкою не додавати до програми тренувань вправи для ніг.

Тренування для ніг – один з важливих будівельних блоків до позитивних змін у твоєму тілі. З його допомогою можна покращити результативність у нарощуванні м'язової маси. А ще ти уникнеш дисбалансу, коли без футболки стоятиме рельєфний і сильний чоловік, а от без штанів – хлоп'я з сірничками замість ніг.

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6 причин не пропускати день ніг

1. Прискорюється метаболізм

Завдяки інтенсивному тренуванні ніг, в якому залучені найбільші групи м'язів твого тіла, твій метаболізм працює швидше та спалюється значна кількість жиру. Так, з одного боку, у тебе можуть бути красиві і стрункі ноги, з іншого – ти можеш наростити м'язову масу й отримати підтягнутий зовнішній вигляд.



Робота над нижньою частиною тіла сприяє пришвидшенню метаболізму / Фото Unsplash

2. Покращується рівновага

Ти повинен приділяти достатньо часу присіданням, які є однією з перших вправ, які спадають на думку, коли мова йде про вправи для ніг. Більш того, збільшуючи кількість днів, протягом яких ти виконуєш присідання, тобі не потрібно щоразу підтримувати інтенсивність ваги на найвищому рівні. Подбай про те, щоб під час присідань, які ти виконуєш у певні дні тижня, ти правильно виконував техніку. Це не лише зміцнить м'язи ніг, а й значно покращить рівновагу та м'язову витривалість.

3. Твої м'язи працюють ефективніше

Якщо ти думаєш, що присідання не підходять тобі ані психологічно, ані фізично, ти також можеш спробувати присідання на куб. Це ще один ефективний варіант руху. Адже присідання на куб, які ти виконуєш з гантелями або гирями у руці, можуть бути такими ж ефективними, як і присідання зі штангою. А ще вони більш безпечні.

Наявність ваги перед тілом у присіданні на куб зменшить нестабільність руху та допоможе тобі залишатися у правильній формі. Таким чином, ти можеш комфортніше спускатися з вагою та вставати з усіх сил. Крім того, ця вправа може зміцнити твої квадрицепси та м'язи працювати ефективніше, знімаючи тиск з твоєї талії.

4. Зміцнюються м'язи кора

Ще одна ефективна вправа для нижньої частини тіла – болгарські спліт-присідання. Це дивовижна вправа, яка збільшує м'язову масу. А ще вона сприяє покращенню здатності утримувати рівновагу. Крім того, ця вправа, яку ти можеш виконувати без зайвого навантаження на хребет, зміцнює зону кора та збільшує рухливість стегон. І якщо ти зможеш правильно виконувати рухи, ти зможеш набрати м'язову масу.

5. Твоя статура стає привабливішою

Станова тяга – та вправа, яку ти просто не можеш пропускати. І її бажано виконувати бодай раз на тиждень. Вона не лише серйозно збільшує силу твого тіла, а й забезпечує серйозне нарощування м'язової маси у спині, стегнах і підколінних сухожиллях. Ця сила і м'язова маса, які ти набираєш, не лише покращують твою працездатність, а й роблять твою статуру привабливішою.



Не відмовляйся від виконання станової тяги / Фото Unsplash

6. Твоя загальна сила зростає

Твої стегна – джерело енергії для твого тіла. Щоб забезпечити підтримку стегон, приділяй їм бодай раз на тиждень. Якщо тобі подобається тяга стегна зі штангою, виконуй її. Ця вправа, яка зміцнить м'язи стегна, також збільшить ефективність, яку ти отримуєш від присідань та станової тяги. Бажано пробувати поступово збільшувати вагу, над якою ти працюєш, щоб зміцнити стегна та нижню частину тіла, але не надто поспішай. Пам'ятай, що міцна верхня частина тіла можлива лише з сильною нижньою.

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Ніколи, чуєш, ніколи не ігноруй день ніг. Сильна та міцна нижня частина тіла однозначно позитивно вплине на твою результативність. Працюй над собою і не лінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього!