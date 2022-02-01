Почему некоторые люди постоянно лгут: 5 распространенных причин

Все мы так или иначе врем в течение жизни. Белая ложь приемлема, если она служит хорошей цели. Но ведь бывают случаи, когда мы говорим неправду, даже если в этом нет нужды.

К твоему вниманию 5 причин, по которым люди врут. Попробуй быть беспристрастным, а также пытаться понять эти факторы. Возможно, это позволит тебе не осуждать человека всякий раз, когда ему приходится лгать тебе.

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1. Так они контролируют ситуацию

Для многих людей говорить правду может означать отказ от контроля. Они могут пытаться контролировать определенную ситуацию, чтобы повлиять на решение, получить желаемую реакцию. Неудивительно, что иногда ложь помогает им чувствовать себя увереннее в некоторых ситуациях.

2. Они боятся разочаровать других

Человек часто лжет, потому что не хочет разочаровывать другого. Некоторые люди возлагают на нас большие надежды и агрессивно реагируют, если что-то звучит не так, как им нравится. Поэтому человек, который не хочет конфликтовать или иметь неприязнь к другим, склонен ко лжи.



Ложь помогает им не разочаровывать людей / Фото Taras Chernus

3. Ложь для них важна

Это действительно одна из главных причин! Если кто-то лжет, возможно, ему важно соврать. Для тебя это может быть неважно, но для них – важно. Это могут быть чрезмерно мыслящие люди или те, кто склонен давить на себя.

4. Они – патологические лжецы

Это совсем другая категория лжецов. У некоторых людей есть привычка врать отчаянно, потому что они много притворяются. Это своего рода болезнь, с которой они не справляются. Они могут лгать о самых незначительных вещах, о которых вообще не надо лгать. Просто неправда – уже часть их жизни.

5. Они верят в ложь

Когда кто находится под давлением, психическое состояние человека может несколько встряхнуть его. Они пытаются убежать в мир в своей голове, чтобы успокоиться и начать верить в воображаемую картинку. Для тебя это может быть ложью, но для них это не ложь. Это правда, потому что они искренне верят, что именно так и поступали. Если ты будешь противостоять такому человеку, то он будет отчаянно защищаться. А все потому, что его мозг отвергает неприятную правду.



Такие люди верят во ложь, которую говорят / Фото Annie Spratt

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А ты можешь вспомнить, когда в последний раз лгал? Ты делал это специально или случайно? Попробуй наконец-то обуть чужие ботинки, чтобы понять, почему другие говорят неправду.