Конечно, нравиться всем на свете – невозможная задача. Но мы убеждены, что можно сделать хоть что-нибудь, чтобы привязанность людей к тебе возросла. Готов узнать секрет? Оказывается, нужно перестать казаться совершенным, ведь идеальные люди не нравятся друг другу.

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Перестань казаться идеальным

Это подтверждает психолог Марина Харрис. Она объясняет в Psychology Today , что исследование, проведенное Эллиотом Аронсоном, показало: люди, совершающие определенные ошибки, кажутся лучше, чем те, кто превосходит их во всех аспектах.

Как объясняет Харрис, уязвимость – ключ к тому, чтобы любить людей. Это значит, что тебе не нужно представлять себя кем-то, кем ты не являешься. Чтобы нравиться другим, мы должны быть самими собой.



Уязвимость делает тебя более привлекательным для других / Фото Headway

Конечно, мы всегда должны учитывать место и людей, с которыми мы общаемся. Потому что, конечно, если ты находишься в профессиональной среде и слишком уязвим, возможно для руководства ты не будешь достаточно убедительным. В этом аспекте ты всегда должен стараться быть лучшей версией себя.

Но если ты работаешь бок о бок с коллегами, можно показать, что, например, иногда тебе нужна помощь.

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